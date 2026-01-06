Koliko često je normalno obavljati veliku nuždu? Iznenadit će vas

Učestalost obavljanja velike nužde razlikuje se od osobe do osobe, a uvriježeno mišljenje da je svakodnevna stolica jedini pokazatelj zdravlja zapravo je mit. Velike studije pokazuju da se normalna učestalost kod većine zdravih odraslih osoba kreće od tri puta tjedno do tri puta dnevno. Iako otprilike polovica ljudi ima stolicu jednom dnevno, mnogi drugi normalno funkcioniraju s pražnjenjem crijeva svaki drugi dan ili nekoliko puta tjedno.

Što kažu istraživanja?

Liječnici se već dugo oslanjaju na smjernicu koja normalnom smatra učestalost od tri pražnjenja tjedno do tri dnevno. Ta se preporuka temelji na istraživanjima koja su obuhvatila tisuće zdravih ljudi bez crijevnih bolesti ili lijekova koji utječu na probavu. Pouzdanost ovog standarda potvrdila je i studija s 4710 odraslih osoba, u kojoj je 96% sudionika imalo učestalost unutar tog raspona. Manje istraživanje na 124 zdrava sudionika također je pokazalo isti raspon, bez obzira na dob ili spol.

Ideja o nužnosti svakodnevnog pražnjenja crijeva proizašla je iz povijesnih praksi i marketinga laksativa, no znanstveni dokazi to ne podržavaju. Zdravi ljudi mogu imati i rjeđu stolicu bez ikakvih problema. Poznato je da je prolazak stolice kroz debelo crijevo sporiji kod žena, starijih osoba i ljudi s nižim indeksom tjelesne mase (BMI), što rezultira pražnjenjem crijeva svaka dva do tri dana.

Nedavna studija na 1400 zdravih odraslih osoba otkrila je idealnu zonu od jedne do dvije stolice dnevno, povezujući je s najboljom ravnotežom crijevnih bakterija i niskom razinom toksina. No, i učestalost od tri do šest puta tjedno i dalje se smatra zdravom i normalnom.

Važno je napomenuti da rjeđa stolica ne znači nužno zatvor, osim ako je praćena simptomima poput tvrde stolice, nadutosti, bolova ili naprezanja. Korištenje laksativa kako bi se postigla svakodnevna stolica može više naštetiti prirodnom ritmu tijela i crijevnim bakterijama nego pražnjenje svaki drugi dan.

Što vaša probava govori o zdravlju?

Učestalost stolice važan je pokazatelj općeg zdravlja jer otkriva brzinu prolaska hrane kroz crijeva i stanje vašeg mikrobioma. Pražnjenje jednom do dva puta dnevno stvara okruženje u kojem se razvijaju korisne bakterije koje proizvode tvari važne za zdravlje debelog crijeva i imunosni sustav. S druge strane, ako imate stolicu rjeđe od tri puta tjedno, tijelu treba predugo da izbaci otpad, što može dovesti do nakupljanja toksičnih tvari.

Više od tri stolice dnevno može upućivati na proljev ili prekomjerni rast bakterija. Istraživanja čak povezuju rjeđu stolicu s većim rizikom od srčanih bolesti i raka, dok osobe s redovitom probavom u pravilu žive dulje. Osim učestalosti, bitan je i oblik stolice - prema Bristolskoj ljestvici, idealni su tipovi 3 i 4 (glatka stolica u obliku kobasice).

Koji faktori utječu na učestalost?

Na to kada i koliko često ćete obavljati veliku nuždu utječe nekoliko ključnih čimbenika. Prehrana bogata vlaknima iz voća, povrća, mahunarki i cjelovitih žitarica ubrzava probavu, dok je prehrana siromašna vlaknima usporava.

Dovoljan unos vode i redovita tjelesna aktivnost također potiču probavu i pomažu u formiranju mekše stolice. Kod žena, na učestalost mogu utjecati i hormonalne promjene te anatomija zdjeličnog dna.

Kada potražiti liječničku pomoć?

Liječniku se trebate obratiti ako vam se učestalost pražnjenja crijeva smanji na manje od tri puta tjedno, a istovremeno primijetite neke od sljedećih simptoma: krv u stolici, jake bolove u trbuhu, neobjašnjiv gubitak težine, masnu stolicu ili izmjene proljeva i zatvora.

Ovi znakovi mogu upućivati na sindrom iritabilnog crijeva (IBS), probleme sa štitnjačom, celijakiju ili druge probavne smetnje. Također, obratite pažnju na svaku iznenadnu i trajnu promjenu u vašem uobičajenom ritmu. Simptomi poput naprezanja ili osjećaja nepotpunog pražnjenja povremeno se javljaju kod većine ljudi, no ako postanu trajni, potrebno ih je procijeniti s liječnikom.