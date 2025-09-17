Koliko često bismo trebali mokriti? Urolozi otkrili što je normalno u svakoj dobi

Moje prirodna tjelesna funkcija, ali mnogi se s vremena na vrijeme zapitaju odlaze li na toalet prečesto ili prerijetko. Iako na učestalost utječu mnogi čimbenici – poput unosa kave, čaja, alkohola ili količine popijene vode - ključnu ulogu ipak ima životna dob. U nastavku donosimo kako se potrebe za mokrenjem mijenjaju kroz život, prema mišljenju stručnjaka.

Djetinjstvo i mladost

Prema riječima urologa Hamida Abboudija, navike mokrenja mijenjaju se kako starimo. Kod male djece normalno je mokriti između 8 i 14 puta dnevno. Kako dijete raste, broj mokrenja se postupno smanjuje na 6 do 12 puta dnevno. Češće mokrenje kod djece može biti povezano s tjeskobom, zatvorom, konzumacijom kofeina ili manjim kapacitetom mokraćnog mjehura.

Tinejdžeri u prosjeku mokre četiri do šest puta dnevno. Hormonalne promjene u pubertetu mogu privremeno povećati tu učestalost, no stanje se najčešće samo od sebe normalizira.

Odrasla dob

Kod odraslih osoba mlađih od 60 godina, normalno je mokriti između šest i devet puta dnevno. Također, jedno buđenje tijekom noći smatra se uobičajenim. Abboudi ističe da žene obično mokre češće od muškaraca. Istraživanja pokazuju da žene u prosjeku mokre oko 5.6 puta dnevno, dok muškarci to čine oko 4.8 puta.

Trudnoća je još jedan važan faktor koji utječe na mokrenje jer maternica vrši pritisak na mjehur. Uz to, infekcije mokraćnog sustava kod žena čest su razlog učestalijih odlazaka na WC.

Starija životna dob

Nakon 60. godine života navike se ponovno mijenjaju. Starije osobe mogu mokriti i do deset puta dnevno. Razlozi su brojni: slabljenje funkcije bubrega, opuštanje mišića mokraćnog mjehura, kao i učestala upotreba lijekova poput diuretika. Pojava nokturije, potrebe za noćnim mokrenjem, također postaje sve češća s godinama.

Kod muškaraca povećana prostata može vršiti dodatni pritisak na mjehur, što uzrokuje potrebu za češćim mokrenjem.

Kada je vrijeme za posjet liječniku?

Iako su razlike među pojedincima normalne, postoje znakovi na koje treba obratiti pažnju. Urolog Abboudi preporučuje odlazak liječniku u sljedećim slučajevima:

ako primijetite krv u urinu

ako se iznenada promijeni uobičajena učestalost mokrenja

ako se redovito budite više od jednom svake noći

Posebnu pažnju trebali bi obratiti pušači jer imaju povećan rizik od raka mokraćnog mjehura. Praćenje vlastitih navika i poznavanje onoga što se smatra normalnim u vašoj dobi može pomoći da na vrijeme prepoznate potencijalne zdravstvene probleme.