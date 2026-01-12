Koliko biste trebali moći izdržati u planku?

Plank, vježba izdržaja u kojoj se tijelo drži ravno oslanjajući se na podlaktice i nožne prste, jedna je od najpoznatijih i najučinkovitijih vježbi za jačanje mišića cijelog tijela. Iako zahtjevna, donosi brojne koristi, a stručnjaci ističu da preporučeno vrijeme zadržavanja u položaju ovisi o dobi.

Fitness trener iz centra Lifetime u New Yorku naveo je da se osobama u 20-im i 30-im godinama preporučuje izdržaj od jedne do dvije minute. U 40-ima cilj je zadržati plank minutu ili dulje, dok se za osobe u 50-ima preporučuje između 30 i 60 sekundi. Osobe starije od 60 godina trebale bi ciljati na 20 do 30 sekundi.

Osim jačanja mišića trupa, plank poboljšava držanje i pozitivno utječe na mentalno zdravlje. Prednost ove vježbe je i jednostavnost jer ne zahtijeva posebnu opremu ni odlazak u teretanu.

Fizioterapeutkinja Katie Lawton ističe da je važno pravilno disati tijekom izvođenja vježbe kako bi se dodatno aktivirali mišići trupa i poboljšalo raspoloženje. Plank, osim trbušnih mišića, aktivira i gluteuse, stražnju ložu te donji dio leđa.

Za pravilno izvođenje potrebno je laktove postaviti ispod ramena, tijelo držati u ravnoj liniji te aktivirati mišiće trupa i stražnjice, bez podizanja ili spuštanja kukova. Iako je početni položaj jednostavan, izazov je zadržati pravilnu formu.

Za napredovanje se preporučuje postupno produljivanje trajanja vježbe, uz prelazak s lakših na zahtjevnije varijante planka kako se snaga i izdržljivost povećavaju.