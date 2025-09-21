Kolege preminulog tamburaša najavile poseban oproštaj: "Ispratit ćemo ga tamburom..."

Preminuo je član Najboljih hrvatskih tamburaša Mirko Gašparović Mirka, a sada su objavljeni detalji o njegovu ispraćaju.

Vijest da je preminuo član Najboljih hrvatskih tamburaša, Mirko Gašparović Mirka, zavila je zaburašku scenu u crno.

Njegove kolege objavile su detalje o posljednjem ispraćaju, a u objavi su imali i posebnu poruku za sve tamburaše.

"Dragi prijatelji,

hvala vam na podršci u ovim teškim trenucima te brojnim iskazima sućuti u povodu iznenadnog odlaska našeg kolege Mirka Gašparovića - Mirke.

Posljednji ispraćaj dragog nam prijatelja i suradnika bit će održan u ponedjeljak, 22. rujna 2025. u 13 sati na mjesnom groblju u Štitaru.

Ovom prilikom pozivamo i molimo sve kolege i prijatelje tamburaše koji žele i mogu doći na posljednji ispraćaj, da ponesu svoje instrumente pa da Mirka posljednji put pozdravimo i ispratimo zvukom naših tambura.

Molimo Svevišnjeg Gospodina da mu podari vječni mir u nebeskom orkestru!", stoji u objavi.