Koji su prvi znakovi demencije?

Starenje često donosi promjene u pamćenju i razmišljanju, no stručnjaci upozoravaju da neke od njih mogu biti rani znakovi demencije. Demencija se definira kao trajna promjena pamćenja i kognitivnih sposobnosti koja počinje ometati svakodnevni život, a rana dijagnoza ključna je jer omogućuje pravodobno liječenje, planiranje budućnosti i usporavanje napredovanja bolesti.

Među prvim znakovima najčešće se pojavljuju gubitak kratkoročnog pamćenja, ponavljanje istih pitanja, poteškoće s praćenjem obaveza i snalaženjem u poznatom okruženju. Česti su i problemi s izvršnim funkcijama, poput planiranja složenijih zadataka, kao i promjene u osobnosti i raspoloženju, uključujući povlačenje, apatiju ili impulzivnost. Upozoravajući znak mogu biti i stalne poteškoće u pronalaženju riječi te povećana podložnost financijskim prijevarama.

Iako lijek za demenciju ne postoji, stručnjaci ističu da zdrave životne navike mogu smanjiti rizik i usporiti tijek bolesti. Održavanje općeg zdravlja, redovita tjelesna aktivnost, kvalitetan san, uravnotežena prehrana, društvena povezanost i kontrola kroničnih bolesti važni su za zdravlje mozga. Dijagnoza demencije, naglašavaju liječnici, ne znači kraj kvalitetnog života jer mnogi ljudi uz odgovarajuću podršku mogu dugo živjeti aktivno i ispunjeno.