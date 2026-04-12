Koja je najbolja krvna grupa?

Većina ljudi svoju krvnu grupu sazna tek kad mora na operaciju, daruje krv ili se priprema za trudnoću. Stoji na zdravstvenoj kartici negdje između visine i težine, kao podatak koji rijetko tko provjerava dvaput. A upravo taj podatak posljednjih godina privlači ozbiljnu pažnju istraživača koji ispituju povezanost krvnih grupa sa srčanim bolestima, dijabetesom, pa čak i određenim vrstama raka.

Što zapravo određuje krvnu grupu

Krv se svrstava u četiri osnovne grupe, A, B, AB i 0, prema vrsti antigena na površini crvenih krvnih stanica. Ti antigeni funkcioniraju kao osobna iskaznica stanice. Kad imunološki sustav prepozna antigene kao vlastite, sve teče glatko. Kad ne prepozna, pokreće obrambenu reakciju. Zato nepodudarnost krvnih grupa kod transfuzije može završiti stvaranjem ugrušaka i ozbiljnim komplikacijama.

Uz ABO sustav, postoji i rezus (Rh) faktor koji dodatno dijeli svaku grupu na pozitivnu i negativnu. Krvnu grupu nasljeđujemo od roditelja, ali genetika tu zna iznenaditi. Dvoje roditelja iste grupe može dobiti dijete s potpuno drugačijom. Poznavanje vlastitog tipa krvi zato nije samo zanimljivost, nego podatak koji u hitnoj situaciji može značiti razliku između brzog zbrinjavanja i dragocjenih izgubljenih minuta, piše N1.

Prednosti i rizici svake grupe

Nijedna krvna grupa nema čist račun. Svaka dolazi s vlastitim setom prednosti i slabih točaka, a istraživanja posljednjih dvadesetak godina sve jasnije ocrtavaju te razlike. Grupa koja štiti srce može opteretiti želudac. Grupa sklona dijabetesu može se pokazati otpornijom na neke infekcije. Upravo ta nepredvidljivost čini pitanje o "najboljoj" krvnoj grupi toliko nezahvalnim za jednoznačan odgovor.

Krvna grupa 0 kao zaštitni štit za srce

Osobe s nultom grupom često se smatraju univerzalnim donorima, posebno ako imaju negativan Rh faktor. Ali prednosti ne staju na transfuziji. Niže razine faktora zgrušavanja krvi znače da ova grupa nosi manji rizik od srčanih bolesti i infarkta u usporedbi s ostalim grupama. Parazit koji uzrokuje malariju teže se veže za stanice tipa 0, pa i tu postoji određena otpornost, posebno na teže oblike bolesti.

No želudac priča drugačiju priču. Bakterija H. pylori lakše se veže za stanice ove grupe, što povećava rizik od peptičkog ulkusa, odnosno čira na želucu. Neke studije ukazuju i na veću sklonost ozljedama mekih tkiva, uključujući rupturu Ahilove tetive. Srce dobiva zaštitu, ali probavni sustav traži više pažnje.

Krvna grupa A i njezine osobitosti

Kardiovaskularno zdravlje je slaba točka ove grupe. Više razine LDL kolesterola i faktora zgrušavanja znače otprilike 20 posto veći rizik od koronarne bolesti srca u usporedbi s grupom 0. Tu je i probavni sustav. Bakterija H. pylori lakše se veže za stanice s A antigenima, što dugotrajno opterećuje želudac i gušteraču. Upravo zato grupa A bilježi povećan rizik i od raka želuca i od raka gušterače.

S druge strane, norovirus teže napada nositelje ove grupe, a postoje naznake i bolje otpornosti na pojedine bakterijske infekcije. Račun ni ovdje nije jednostran.

Krvna grupa B i metabolizam

Metabolizam je osjetljivo područje za nositelje grupe B. Studija objavljena u časopisu Diabetologia pokazala je 21 posto veću vjerojatnost razvoja dijabetesa tipa 2 u usporedbi s grupom 0. Inzulinska rezistencija i upalni procesi u crijevima vjerojatni su krivci za tu povezanost. Kao i kod grupe A, gušterača je pod povećanim opterećenjem, a pojedina istraživanja naznačuju i veći rizik od kognitivnih problema u starijoj dobi.

Ipak, srce je tu u boljem položaju nego kod većine drugih grupa. Kardiovaskularni rizik nositelja grupe B niži je nego kod grupa A i AB, piše N1.

Krvna grupa AB kao najrjeđa kombinacija

Krvna grupa AB spaja obilježja grupa A i B, a s njima i rizike obiju. Više razine upalnih markera i faktora zgrušavanja znače otprilike 20 posto veći rizik od srčanih bolesti u usporedbi s grupom 0. Prema podacima Američke udruge za srce, ova grupa nosi i najveću vjerojatnost venske tromboembolije.

Posebno je zanimljiva povezanost s kognitivnim zdravljem. Istraživanje objavljeno u časopisu Neurology pokazalo je da nositelji grupe AB mogu imati do 82 posto veći rizik od kognitivnih poteškoća u starijoj dobi. Važno je naglasiti da se radi o relativnom povećanju, no brojka svejedno upućuje na to da ova grupa zaslužuje posebnu pozornost kad je u pitanju zdravlje mozga.

Jedna prednost ipak stoji čvrsto. Osobe s grupom AB mogu primiti krv od praktički svih drugih grupa, što ih čini univerzalnim primateljima.

Otkriće koje mijenja razumijevanje

Kad su 1972. godine liječnici analizirali krv trudnice, primijetili su nešto neobično. Nedostajao joj je antigen AnWj, prisutan kod više od 99,9 posto populacije. Odgovor na tu zagonetku stigao je tek 2024. godine, kad je tim predvođen istraživačicom Louise Tilley s NHS Blood and Transplant objavio rad u časopisu Blood. Identificirali su 47. krvni sustav i nazvali ga MAL, prema proteinu koji nosi antigen AnWj.

Taj protein sudjeluje u održavanju stabilnosti staničnih membrana i staničnom transportu. Sam antigen AnWj nije prisutan kod novorođenčadi, nego se pojavljuje tek ubrzo nakon rođenja. Sada kad su poznati genetski markeri iza ove mutacije, liječnici mogu razlikovati naslijeđenu varijantu od one nastale potiskivanjem antigena uslijed bolesti. Ta razlika nije samo akademska jer potiskivanje antigena može biti znak temeljnog zdravstvenog problema poput hematološkog poremećaja ili određenih vrsta tumora.

Zašto ne postoji jednoznačan pobjednik

Grupa 0 štiti srce, ali opterećuje želudac. Grupa A bolje se nosi s nekim virusima, no kardiovaskularni rizik je viši. Grupa B čuva krvne žile, ali metabolizam trpi. Grupa AB prima krv od svih, a plaća to kombiniranim rizicima obiju grupa od kojih je nastala.

Sve te povezanosti su statističke prirode. Životni stil, prehrana, tjelesna aktivnost i stres često imaju znatno veći utjecaj na zdravlje od same oznake na kartici. Osoba s grupom A koja se zdravo hrani, redovito vježba i ne puši imat će daleko bolju kardiovaskularnu sliku od sedentarne osobe s grupom 0. Krvna grupa postavlja okvir, ali ne piše presudu.

Što zapravo trebate znati

Umjesto traganja za "najboljom" krvnom grupom, pametnije je poznavati vlastitu i razumjeti njezine specifičnosti. S grupom A ima smisla češće kontrolirati kolesterol i razinu LDL-a. Grupa B traži pozornost na razinu šećera u krvi i metaboličke pokazatelje. Nulta grupa zaslužuje pažnju prema probavnom sustavu, posebno ako postoje simptomi koji upućuju na gastritis ili čir.

Poznavanje krvne grupe koristi i u hitnim situacijama. Kad je potrebna transfuzija, svaka sekunda igra ulogu, a podatak o tipu krvi koji možete sigurno primiti može doslovno spasiti život.

Znanost sve bolje raspoznaje rizike vezane uz pojedinu grupu, ali ti rizici nisu presuda. Ono što jedete, koliko se krećete i kako upravljate stresom ima veći utjecaj od bilo koje oznake na krvnom nalazu.