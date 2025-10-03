Koja je najbolja i najzdravija večera? Stručnjaci otkrivaju pravila uravnoteženog tanjura

Večera je često obrok koji zanemarujemo – ili je preskačemo zbog straha od debljanja, ili pretjerujemo u kasnim satima kada glad postane prejaka. Međutim, upravo večera igra ključnu ulogu u kvaliteti sna, probavi i općem zdravlju.

Nutricionisti ističu da večera ne bi trebala biti ni preobilna ni presiromašna. Ako jedemo prekasno i teško, organizam se bori s probavom tijekom noći, što može poremetiti san. S druge strane, preskakanje večere može dovesti do prejedanja idućeg jutra ili noćnog „napada na hladnjak“.

Stručnjaci preporučuju da se večera pojede najmanje dva do tri sata prije spavanja, uz lagan, ali hranjiv obrok.

Najbolje namirnice za zdravu večeru

Nutricionisti savjetuju da večernji obrok bude uravnotežen i sastavljen od tri osnovne skupine:

Proteini – pomažu obnovi mišića i daju sitost (riba, piletina, puretina, jaja, tofu, svježi sir).

Povrće – bogato vlaknima i vitaminima, pomaže probavi i održava sitost bez viška kalorija.

Zdrave masnoće – potiču rad mozga i srca (maslinovo ulje, avokado, orašasti plodovi, sjemenke).

Kao prilog preporučuje se manja količina integralnih žitarica poput smeđe riže, prosa, kvinoje ili integralne tjestenine.

Grilani losos s povrćem na pari i par žlica integralne riže.

Pileća prsa s miješanom salatom i malo maslinovog ulja.

Omlet s povrćem i svježim sirom.

Salata od tune s kuhanim jajetom, rajčicom i maslinama.

Povrtna juha s grahom ili lećom.

Što treba izbjegavati navečer

Nutricionisti savjetuju da se prije spavanja izbjegava:

brza hrana i pržena jela,

slatkiši i gazirana pića,

obilne količine tjestenine ili kruha,

previše alkohola.

Takve namirnice otežavaju probavu, mogu izazvati nesanicu i negativno utjecati na tjelesnu težinu.

Najzdravija večera je ona koja je lagana, raznolika i bogata nutrijentima, a opet ne opterećuje želudac. Ključ je u umjerenosti i pravovremenom obroku, kako bi organizam imao dovoljno energije za regeneraciju tijekom noći.