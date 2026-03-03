Koja država bi mogla biti sljedeća meta SAD-a? Evo što kaže Trumpov saveznik

Istaknuti američki senator Lindsey Graham oštro je reagirao nekoliko dana nakon ubojstva iranskog čelnika, poručivši da bi sljedeća meta Washingtona mogla biti – Kuba.

Republikanac iz Južne Karoline, poznat kao blizak saveznik bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, ustvrdio je da je iranski režim na rubu sloma. Govoreći u ponedjeljak, Iran je nazvao “matičnim brodom međunarodnog terorizma”, dodavši kako je “kapetan tog broda, ajatolah, mrtav”.

Graham se potom osvrnuo i na Kubu, sugerirajući da bi komunističke vlasti u Havani mogle doživjeti sličnu sudbinu.

“Kuba je sljedeća. Past će. Dani te komunističke diktature su odbrojeni”, poručio je, prenosi Sky News.

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti na međunarodnoj sceni, a zasad nema službene potvrde o konkretnim potezima američke administracije prema Kubi.