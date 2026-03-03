Close Menu

Koja država bi mogla biti sljedeća meta SAD-a? Evo što kaže Trumpov saveznik

"Dani su im odbrojeni"

Istaknuti američki senator Lindsey Graham oštro je reagirao nekoliko dana nakon ubojstva iranskog čelnika, poručivši da bi sljedeća meta Washingtona mogla biti – Kuba.

Republikanac iz Južne Karoline, poznat kao blizak saveznik bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, ustvrdio je da je iranski režim na rubu sloma. Govoreći u ponedjeljak, Iran je nazvao “matičnim brodom međunarodnog terorizma”, dodavši kako je “kapetan tog broda, ajatolah, mrtav”.

Graham se potom osvrnuo i na Kubu, sugerirajući da bi komunističke vlasti u Havani mogle doživjeti sličnu sudbinu.

“Kuba je sljedeća. Past će. Dani te komunističke diktature su odbrojeni”, poručio je, prenosi Sky News.

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih napetosti na međunarodnoj sceni, a zasad nema službene potvrde o konkretnim potezima američke administracije prema Kubi.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0