Kod 20-godišnjaka pronađeno 567 tableta ecstasyja, marihuana i kokain

Policijski službenici Službe kriminalističke policije Policijske uprave zadarske proveli su kriminalističko istraživanje nad dvije muške osobe u dobi od 25 i 20 godina koje se sumnjiči za Neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, policijski službenici su 11. rujna temeljem naredbe nadležnog suda proveli pretragu doma kojeg 20-godišnjak koristi na području Biogradu. U provedenoj pretrazi pronađeno je i od osumnjičenog 20-godišnjaka oduzeto 567 komada tableta ecstasy, oko 1,92 grama marihuane te oko 1,52 grama kokaina, sve pakirano u više pojedinačnih pakiranja te jednu ručno spravljenu cigaretu s mješavinom marihuane i duhana.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nadalje, tijekom kriminalističkog istraživanja, policijski službenici su od 25-godišnjaka oduzeli 5 komada tableta ecstasy.

Nakon povedenog kriminalističkog istraživanja, protiv 20-godišnjaka i 25-godišnjaka podnesena je kaznena prijava nadležnom općinskom državnom odvjetništvu zbog počinjenog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama te su u zakonskom roku predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.