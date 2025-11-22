Kobna greška mladih iz Vjesnika: "Nemoj zvati vatrogasce jer će doći i policija"

Požar koji je zahvatio Vjesnikov neboder i pretvorio ga u plamenu buktinju navodno je posljedica nesmotrenog ponašanja skupine tinejdžera koji se bave takozvanim urbexom, istraživanjem napuštenih objekata radi objava na društvenim mrežama. Prema neslužbenim informacijama, rekonstruirani su događaji koji su prethodili požaru, a u njih su bili uključeni četvero maloljetnika i dvojica 18-godišnjaka, piše Index.

Ulazak u zgradu kroz prozor

Skupina, sastavljena većinom od maloljetnika, u ponedjeljak poslijepodne ušla je u Vjesnikov neboder provukavši se kroz razbijeni prozor na strani koja gleda na Odransku ulicu. U zgradi su proveli nekoliko sati, obilazeći 15 katova, razgledavajući napuštene urede i paleći te gaseći svjetla. Pronašli su hladnjak s alkoholom, a tijekom boravka pušili su i opuške gasili po plastičnom tapisonu. Istodobno su snimali fotografije za objave na društvenim mrežama.

Cilj im je bio doći do krovne terase kako bi napravili atraktivne snimke grada, no na 15. katu naišli su na metalne ploče koje nisu uspjeli pomaknuti. Tada je jedan od maloljetnika pozvao 18-godišnjaka poznatog po YouTube sadržaju iz napuštenih objekata.

Poziv dvojici punoljetnih

Pozvani mladić stigao je oko 21:50 sati u pratnji još jednog 18-godišnjaka. Preskočili su ogradu i popeli se do 15. kata, gdje su se pridružili skupini, no ni oni nisu uspjeli ukloniti zapreku. U međuvremenu je dvoje maloljetnika iz prvotne skupine napustilo zgradu i otišlo kući, javlja Index.

Prema sumnjama istražitelja, nakon neuspjelog pokušaja penjanja na krov, jedan od 18-godišnjaka zapalio je odbačenu kutiju sa spisima. Drugi mu je navodno pomogao tako što je zgužvao papir, zapalio ga i bacio u kutiju. Požar se vrlo brzo proširio, zbog čega je maloljetna djevojka pobjegla. Jedan je maloljetnik pokušavao ugasiti vatru i nagovarao starije da pozovu vatrogasce.

Navodno su mu odgovorili da bi s vatrogascima stigla i policija, pa su sva trojica odlučila napustiti zgradu. Neboder je ostao u plamenu, a dvojica 18-godišnjaka od jučer navečer su u istražnom zatvoru.