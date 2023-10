KLUB IZ LIGE PRVAKA ŽELI LEKU? Raste pritisak na trenera Bijelih: "Samo njega spominju kao kandidata"

vane, možeš u Šahtar, nema rata gdje su oni, a novca i dalje imaju dovoljno. Više nego Hajduk, to je sigurno. Sve je, doduše, postalo manje, ali je uvijek više nego u Hrvatskoj - mogli bismo sažeti razgovor s Mladenom Bartulovićem, našim ‘dubokim grlom‘ iz Ukrajine, piše Slobodna Dalmacija.

No kaže Bartulović i ovo:

- Shvaćam ambiciju da Leko bude prvak s Hajdukom, to mi je tako razumljivo. I ja, naravno, želim titulu Hajduku i sve pratim. Međutim, istina je samo da su se ovdje mediji raspisali kako je Leko glavni kandidat za trenera Šahtara. To traje već nekoliko dana - javlja Bartulović iz Kijeva.

Zbog toga smo vas i zvali, da se raspitamo iz prve ruke. Koliko shvaćamo, priča može biti aktualna u zimskoj pauzi?

- Sad je Srna preuzeo kormilo Šahtara i ima važne utakmice na europskoj sceni. Dvije protiv Barcelone, domaću igraju u Hamburgu, a onda ih čeka revanš u Barceloni. Možda nakon toga u klubu zažele da im Srna ostane trajno, ako prođe dobro, ali zasad figurira kao privremeno rješenje, Darijo je prije svega sportski direktor.

To znamo, nego zamišljamo ovu situaciju, Leko je mogao na Barcelonu, u Hamburg na Xavija, a čeka ga kup utakmica u Pločama protiv napaljenog Jadrana Miše Krstičevića?! Šalu na stranu, ali tako ispada...

- U medijima se danima pisalo kako će Šahtar smijeniti trenera Van der Leeuwena, tako je i bilo, reporteri su dobro informirani. Sad spominju Leku, pa zaključujem da priča nije bez osnove. Jesu prije i Tudora spominjali, ali sad samo Leku. Mediji znaju...

Ne sumnjamo, nego ispričajte nam kakvo je stanje, rat traje, gdje ste vi i Zorja, gdje je Šahtar, da malo obnovimo saznanja?

- Moja Zorja, gdje sam pomoćni trener živi i trenira u Kijevu, ovdje smo u posljednja dva-tri tjedna imali samo jednu uzbunu. A kažu da Rusi granate čuvaju za zimu... Tko zna. Navikli smo na sve to i živi se normalno. A tamo gdje je baš ratno područje, što da vam kažem... Osluškujemo vijesti s fronta, ali sve nam je to postala svakodnevnica. Ukrajina je golema, rat je užasan, ali ima područja gdje se rat ne osjeti. Zorja Konferencijsku ligu igra u Poljskoj, u Lublinu, trebali smo igrati u Tel Avivu protiv Maccabija, ali to je odgođeno. On će nama redovito doći u Poljsku. Sad je veća pozornost usmjerena na Bliski istok. I drago mi je da ste me nazvali, da i moji svi u Kaštelima i prijatelji vide i čuju da sam dobro i da guramo. Obitelj mi je malo u Dnjipru, malo sa mnom u Kijevu. Navikli smo.

Ima li kraja ratu?

- Teško. A sad se više govori o pojasu Gaze i Izraelu.

Da se vratimo Šahtaru?

- Šahtar ima odlične uvjete, terene u Kijevu, ali sad su najčešće u Lvivu, dok europske domaće utakmice igraju u Hamburgu. U Lvivu imaju terene, hotele, tamo su bazirani. Žive i treniraju na visokoj razini. Oni su bogat klub i sređen, snašli su se i u ratnim okolnostima, Šahtar je ostao na vrhunskoj razini, istina manje je sve nego prije, što se tiče novca, ali još je uvijek vrlo visoko.

Reprezentacija je dobra, reflektira na Euro, a vidimo i da Svatok igra, a u Hajduku taj stoper nije baš vrijedio?

- Ukrajinu čeka međusobni ogled s Italijom, to je čak presudno, a izbornik Rebrov svakako radi dobar posao. Blizu su. Svatok igra za Dnjpro 1 i baš je dobar u reprezentaciji, stekao je valjda iskustvo sa 29 godina, pa je bolji nego prije. Ševčenko? On bi trebao postati predsjednik Saveza.

Da zaključimo?

- Zovu Leku, ali kombiniraju i da Srna možda ostane, ako mu se potrefe dobri ishodi sad protiv Barcelone. To je otvoreno. Na rat smo navikli, Kijev živi koliko-toliko normalno, a Šahtar u Lvivu u posebnom je području gdje mu je sasvim mirno. Sretni smo u Kijev što desetak dana i duže već nema uzbune, a kakva nas zima čeka, tko zna – rekao nam je Bartulović, pomoćni trener Zorje, desna ruka Valerija Krivencova.