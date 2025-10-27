KK Zadar sklopio je sponzorski ugovor s tvrtkom DARH 2 d.o.o.

Košarkaški klub Zadar potpisao je sponzorski ugovor s tvrtkom DARH 2 d.o.o., odjelom akustike, čime je osigurana značajna podrška mlađim selekcijama kluba, a tvrtka DARH 2 d.o.o. postala je jedan od najvećih sponzora omladinskog pogona KK Zadar za sezonu 2025./2026.

Tvrtka DARH 2, poznata po vrhunskim rješenjima u akustici i zaštiti od buke u životnom okolišu, prepoznala je KK Zadar kao sportsku instituciju bogate tradicije i platformu za razvoj mladih talenata i promicanje izvrsnosti kojoj i sama teži. Ključni element ovog partnerstva je podrška novoj klupskoj upravi na čelu s mladim direktorom Rokom Jurlinom, čime DARH 2 šalje poruku povjerenja u mlade ljude, inovativnost i novu energiju.

“Kada ulažete u mlade, ulažete u najčišći oblik budućnosti. U Roku i njegovom timu prepoznali smo strast, profesionalnost i viziju koja je potrebna za klub kao što je KK Zadar”, izjavio je dr. sc. Alan Štimac, član Uprave DARH 2 d.o.o. i dodao:

„Naša osnovna djelatnost, upravljanje bukom okoliša i stvaranje ugodnog zvučnog okoliša u životnom prostoru, na neki način je podrška stvaranju što boljeg ‘zvuka’ budućnosti zadarske košarke.”

Direktor KK Zadar Roko Jurlina istaknuo je važnost ovog strateškog partnerstva:

“Ovo sponzorstvo je potvrda da je put kojim smo krenuli ispravan. Hvala tvrtki DARH 2 d.o.o. što je prepoznala potencijal u klubu i našim mlađim selekcijama, ali i što je pokazala iznimno povjerenje u našu viziju. Zadar je grad košarke, a naša je obveza osigurati da mladi igrači imaju najbolje uvjete za rast. Ovo partnerstvo nam to omogućuje. Sredstva iz sponzorstva bit će usmjerena na poboljšanje uvjeta s jasnim ciljem – stvaranje stabilnog temelja iz kojeg će izrastati budući nositelji igre KK Zadar i hrvatske košarke.“

Tako će, zahvaljujući ovoj suradnji, velik dio sredstava iz ovog ugovora biti iskorišten za nabavku kompletne opreme za sve omladinske selekcije KK Zadar, koje će na dresovima i službenoj klupskoj opremi nositi logo tvrtke DARH 2 d.o.o.

Ovo partnerstvo između DARH 2 i KK Zadra predstavlja sinergiju između tehničke izvrsnosti i sportske strasti te dokazuje da se uz viziju i povjerenje u mlade ljude mogu postići izvanredni rezultati.

O tvrtki DARH 2 D.O.O.:

DARH 2 za arhitekturu i akustiku je tvrtka koja se specijalizirala za poslove projektiranja u arhitekturi, prostornoj akustici i posebno zaštiti od buke u životnom prostoru. Tvrtka je osnovana 1994. godine s osnovnom djelatnošću na području projektiranja, građenja i nadzora nad građenjem. Ciljanim poslovnim razvojem 2005. godine tvrtka pokreće program akustike i zaštite od buke. Interdisciplinarni tim stručnjaka iz područja arhitekture, građevine, akustičkog mjeriteljstva može ponuditi cjelovito rješenje svakog problema zaštite od buke i uspostave sustava upravljanja bukom okoliša.