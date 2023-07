KK SPLIT PREDSTAVIO NOVOG TRENERA Slaven Rimac na predstavljanju na Gripama: "Mislim da ću sa svojim radom i znanjem uspjeti to sve podići na veću razinu"

Slaven Rimac novi je trener KK Splita. Split je tu vijest objavio početkom prošlog tjedna, a danas je na Gripama i službeno predstavljen. Uz novopridošlog trenera, pred kamere su stali i direktor Dejan Žaja i sportski direktor Teo Čizmić.

Prvi je riječ preuzeo direktor Dejan Žaja: „Hvala Vam što ste došli u ovako velikom broju i što nas praktički podržavate i na ovaj način. Ja sam presretan što smo se okupili ovom prigodom. Smatram da ga ne treba posebno predstavljati i siguran sam da će on svojim znanjem i svojim karakterom pomoći u ostvarivanju ciljeva u idućoj sezoni. Veselim se tome, svi smo motivirani, angažirani i spremni smo svojim radom doprinijeti onome što već dugo čekamo.“

Potom se medijima obratio sportski direktor Teo Čizmić: „Pozdrav svima, Slavene, dobro došao. Mi se dugo znamo, Slaven je karakter koji nam treba u klubu sa svojim karakterom, znanjem, načinom i pristupom radu dat će nam još jedan impuls. Hvala što nas pratite, što ste tu, što ste zainteresirani, dajete potporu svemu. Ovo vidimo kao nastavak uspješnog putovanja košarkaškog kluba Split.“

Zatim se okupljenima obratio trener Slaven Rimac: „Prije svega, htio bih pozdraviti okupljene novinare, neke poznajem od ranije, protiv nekih sam čak i igrao na parketu. S moje strane mislim da ćemo dobro surađivati, i u onim dobrim trenucima, naravno. Nadam se da neće biti loših trenutaka, bar ne u tolikoj mjeri. Uvijek sam otvoren za sva pitanja i iskreno se nadam dobroj suradnji. Čast mi je što sam potpisao za klub koji ima veliku tradiciju. Mogu reći da sam unatrag 4-5 godina pregovarao s ljudima koji su bili u tom trenutku ovdje. Međutim, mislim da je sada došao taj trenutak, kad pogledam na taj sastav i klub koji ide prema gore, da krenemo prema gore. Za mene poprilično jedan veliki izazov i možda sam mogao gledati neke druge prilike s obzirom na to što sam ostvario u trenerskoj karijeri. Međutim, mislim da je ovo pravi trenutak za mene, pravi trenutak za klub. Mislim da ima jako puno interesantnih igrača i da ću sa svojim radom i znanjem uspjeti to sve podići na veću razinu.“

Potom su uslijedila pitanja novinara: Vaš je otac bio trener ovdje. Koliko Vam ta obiteljska poveznica znači?

- Da, to je sigurno rijedak slučaj, nema puno takvih slučajeva. To je sigurno nešto s čovjeka čini sretnim, ali to je i neka lijepa uspomena na oca koji je ovdje proveo dvije prekrasne godine. Malo mu je nedostajalo za titulu, mislim da su se čak promašivala neka bacanja, ali nadam se da ću ja biti bolje sreće.

Koji je cilj postavljen pred Vas, je li to napokon osvajanje naslova prvaka?

- Ako je prošle godine igrano finale i nakon toga dolazi drugi trener, pretpostavljam da je naslov neki konačni cilj, ali mislim na trenutačni igrački kadar, bez obzira što je naslov neki trofej, nešto što karakterizira tu sezonu. Imamo jako puno posla u razvoju mladih igrača i jednostavno sve to skupa treba na kvalitetan način objediniti. Ono što sam vidio i poznavajući kvalitetu tih igrača, mislim da možemo postići jedan igrački napredak kod tih igrača tako da im dignemo vrijednost, da im tu ostane dugotrajni kvalitet u kojem se može u KK-u Split, na kraju krajeva i hrvatska košarka, ali isto tako i da postignemo ciljeve koje jedan ovakav klub u trenutnoj fazi ima.

S obzirom na prošlu godinu, nekih igrača nema. Na koga možete računati i što treba Splitu?

- Gledajući kadar, Splitu nedostaju bek, playmaker i kvalitetan bek-shooter i na peticama nemamo nikog, odnosno mladi Dubravčić koji izlazi iz ozlijede priključit će nam se kasnije. To su pozicije koje sad trenutačno tražimo. Moje je razmišljanje ako igrači Hrvatske koji su imali kvalitetne sezone u Hrvatskoj ili van, pitanje je koliko možemo s tom cijenom konkurirati stranim ponudama. Voljeli bismo složiti ekipu za pet dana, ali izglednije je da će to biti kroz početak kolovoza. Mislim da je bitno za cjelokupnu sezonu kakav će biti start, prema tome moramo pažljivo birati koga ćemo kupiti, koga ćemo dovesti. Ne samo gledajući igračku karijeru kroz poene, skokove, već kakav karakter dobodimo u klub s obzirom da imamo mlade igrače koji moraju vidjeti kvalitetan primjer i karakter. To su neke stvari na koje ćemo najviše obraćati pažnju u ovome trenutku.

U klub dolazi praktički trener iz najvećeg rivala. Je li Vaš cilj bio dolazak u klub koji ima tradiciju, koji traži iskorak da se iskažete pred svima?

- Mislim da je nekom, nazovimo to tako, purgeru koji je rođen u Zagrebu i cijeli život igra u Ciboni i živi u Zagrebu, uvijek je nama kada pogledamo dolje na jug, na Zadar, na Šibenik, na Split, ta neka atmosfera koja se jako rijetko uspjela dogoditi u Ciboni, dok se ovdje dobiju dvije-tri utakmice i odmah je puna dvorana. Odmah je dobro navijanje, odmah je to neki ambijent koji je drugačiji. Imao sam prilike kao igrač biti u takvim situacijama i znam koliko je to olakšavajuće, ta neka motivacija kada igrač ima iza sebe publiku. Kao igrač želio sam jednu takvu sredinu, a sada pogotovo kao trener mislim da je to nešto što u neku ruku dosta olakšava. U neku ruku, to ima i dosta zamki, ali ja s optimizmom gledamo na to – da uz kvalitetnu igru i kvalitetne partije možeš dobiti jednu veliku i lijepu podršku i svaku utakmicu igrati u jako dobrom ambijentu.

Split je u završnici sezone dominirao nad Zadrom, ali Zadar je to lako riješio u doigravanju. Kakvo je bilo Vaše viđenje odnosa kvaliteta tih dviju momčadi?

- Ne bih se baš složio da je lako riješio. Možda je sama posljednja utakmica bila sama po sebi specifična da jednostavno imaš domaćeg terena i ulaziš u treću utakmicu pred krcatom dvoranom u Zadru. Možda je najteži dio prošle sezone bila zadnja utakmica koja je zaključila prošlu sezonu i dala jedan loš okus, makar mislim da je sezona kao sezona bila dobra. Bilo je tu kvalitetnih utakmica, bio je i taj neki peh s Kupom, prema tome, nekad na te stvari čovjek ne može utjecat, tako da mislim da je sezona završila s nekim lošim okusom bez obzira što se tako nije naslućivalo. Iskreno mislim da je ono što sam vidio, pogotovo što se tiče te atmosfere koja bila jako dobra na Gripama i na Višnjiku koji je bio pun, bilo je dobro. Košarka je bila dobra, pritisak utakmice donio je svoje, ali po meni su tu nijanse presuđivale.

Ideja i plan igre? Kako će momčad izgledati?

- Mislim da prije svega ne možeš reći: „Ja ću igrati ovako.“ Mogu reći da bih birao ovakve, ali takvi na tržištu nisu dostupni. To je škakljivo pitanje, ali mislim da Teo ima jako puno iskustva kao igrač i kao trener i na kraju krajeva, radio je sa mnom – zna neku moju košarkašku viziju. Mislim da ćemo uspjeti napraviti ekipu koja će biti primamljiva igračima koja će biti kvalitetna i mislim da to trebamo uklopiti s onim što imamo. Prošle godine to nije davalo previše na papiru, ali mislim da imamo puno prostora kako bi to bilo što bolje. Prema meni to bi bila ekipa koja može trčati, koja može igrati brzo, ali za to je potrebno imati tehnički i taktički kvalitetne igrače, ali kažem, igrat ćemo vremena za treniranje, pogotovo na tim bekovskim pozicijama. Volio bih da Dominik ostane, radio sam s njim, mislim da on nije do kraja završeni igrač bez obzira što ima godina. Može ići na još veći nivo, imao je dobru sezonu, publika ga je voljela.

Jeste li sada bolji trener nego prije dvije godine?

- Tko god se bavi sportom, svake si godine spreman učiti. Da se gleda gdje je danas Bayern Münich, a gdje je KK Split, čovjek bi rekao da je to korak nazad. Međutim, mislim da je ovo za mene veliki izazov i moje mi je dosadašnje košarkaško iskustvo pokazalo da jednostavno bez obzira na kojoj si razini, veće je zadovoljstvo raditi u sredini gdje te cijene i poštuju i gdje imaš dobru ekipu i atmosferu. Skupa ulazite u neke nove priče, u neka bolja i ljepša vremena i na kraju krajeva, ljudi koji su krenuli u stvaranje Splita, krenuli su od nekud. Mi smo trenutačno na tom nivou da ćemo Teo i ja dati sve od sebe na parketu, a da će klub dati sve od sebe kao bi pratio naše mogućnosti i ambicije. Trebamo se okrenuti parketu, a ne negativi. Ukoliko mladi igrači igraju primjerice u Studentskom centu Mega, to nije problem djece i roditelja, to je problem kluba koji se nisu pokazali kao partneri koji mogu razvijati mlade igrače. Isti ti problemi postoje i u Njemačkoj. Ljudi se skrivaju iza toga, ali trebamo se okrenuti djeci i klub treba stati iza trenera. Treba biti strpljiv, raditi i nadati se da će se poklopiti neki trofeji. Došao sam biti prvak i nadam se da ćemo složiti ekipu koja će to moći pratiti“, zaključio je.