KK Mertojak u Zadru 'srušio' Poličnik

Startalo je i prvo kolo Super kuglačke hrvatske lige. Mertojak je u kuglani Mocire u Zadru bio gost novom članu elitnog kuglačkog razreda Poličnika ostvarivši maksimalnu pobjedu od 8:0 (3397:3743) sa razlikom od 346 više srušenih čunjeva.

Bila je to od početka jednosmjerna utakmica, ma koliko se domaći igrači trudili nisu mogli parirati vrhunskim kuglačima iz Splita u čijim redovima je najefikasniji bio Dimitar Dimitrovski sa 656 oborenih drva.

Eto nakon poražavajućeg rezultata susjednih bilih u Poljudu bar jedan dobar rezultat u ekipnom ostvarenju splitskih sportaša.

Sraz sjevera i juga nastavit će se slijedeći vikend u Splitu, već u drugom kolu možda odlučujuća utakmica između Zaprešića i Mertojaka.

U derbiju zagrebačke regije Zaprešić uvjerljiv protiv Grmoščice, 8:0 dok je Zadar odnio važne bodove protiv Poštara u Splitu sa 5:3. Kod žena pobjeda ŽKK Split od 7:1 u Đakovu.

Kako na mladima svijet ostaje, a mladih sportaša u kuglanju nažalost i nema puno, valja nam posebno pohvaliti mlađeg juniora Mertojaka Frana Kovača koji je igrajući na dvojnoj registraciji za drugu ekipu Grmoščice postavio svoj osobni rekord koji za sada iznosi 620 srušenih čunjeva najavljujući tako svoj veliki potencijal u kuglanju. Bravo Fran!

Pojedinačni rezultati Poličnik-Mertojak:

K.Lulić-I.Totić 0:1(580:638)

D.Vidak-M.Jeličić 0:1(610:620)

Z.Jukić-D.Dimitrovski 0:1(549:656)

J.Lulić-N.Muše 0:1(528:611)

V.Kurtin-A.Kovač 0:1(573:583)

N.Baljak-M.Matić 0:1(557:635)