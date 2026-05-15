Kirurg otkrio koje namirnice najviše doprinose srčanim udarima

Iskusni srčani kirurg koji je tijekom karijere obavio više od 3000 operacija srca upozorio je da određene svakodnevne namirnice ozbiljno povećavaju rizik od srčanih bolesti i srčanog udara.

Doktor Philip Ovadia tvrdi da problem nisu samo masnoće i crveno meso, kako mnogi misle, nego prije svega visokoprerađeni ugljikohidrati koji se nalaze u velikom broju proizvoda koje ljudi svakodnevno konzumiraju.

“Tijekom operacija mogu doslovno vidjeti što je dovelo do srčanog udara”, rekao je kirurg, objašnjavajući da se s vremenom na stijenkama krvnih žila nakuplja plak koji može postati nestabilan i izazvati začepljenje arterije.

Opisao je dvije vrste naslaga – “mekani, upalni plak” koji može naglo puknuti i izazvati infarkt te “tvrdi, kalcificirani plak” koji postupno sužava protok krvi.

Kao glavne uzroke stvaranja opasnih naslaga naveo je otpornost na inzulin, kronično povišen šećer u krvi, upale i visceralnu masnoću.

Na popisu namirnica koje smatra posebno problematičnima nalaze se:

bijeli kruh

peciva

žitarice za doručak

krekeri

tjestenina

čips

granola pločice

aromatizirani jogurti

voćni sokovi

instant zobene pahuljice

pakirani proizvodi od cjelovitih žitarica

Posebno upozorava da se i mnogi proizvodi koji se reklamiraju kao “zdravi” zapravo sastoje od velikih količina rafiniranih ugljikohidrata.

“Takva hrana opetovano podiže šećer i inzulin, potiče kronične upale i skladištenje visceralne masnoće. Upravo to stvara upalno okruženje koje dovodi do nestabilnog plaka koji viđam kod pacijenata sa srčanim udarom”, rekao je.

Njegov savjet je izbaciti ili značajno smanjiti unos prerađenih ugljikohidrata te prehranu temeljiti na cjelovitim namirnicama poput povrća, kvalitetnih izvora proteina i zdravih masti u prirodnom obliku.