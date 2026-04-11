Kika pretukla ljubavnika pa zvala policiju: ‘Dođite, nešto mu nije dobro’

Prema ovotjednoj presudi, sve se dogodilo u okolici Zaboka. Kristina je bila pod utjecajem alkohola od 1,83 promila, a Toni je napuhao 1,74 promila.

BOLNIČKI ZAPISNIK

“U nakani da tjelesno povrijedi svog intimnog partnera, više puta ga je rukom udarila u predjelu glave, kojom prilikom je zadobio površinsku ozljedu u području gornje čeljusti. Dakle, tjelesno ga je ozlijedila, a djelo je počinjeno prema bliskoj osobi”, navodi sutkinja u presudi.

Zanimljivo je kako je policiju pozvala Kika: rekla im je da se njezinom ljubavniku pogoršalo psihičko stanje jer je pod utjecajem alkohola i tražila da zovu hitnu. Policija je u dvorištu zatekla ozlijeđenog muškarca, a u bolnici su napisali da ga je pretukla ljubavnica.

Toni je pak na suđenju rekao kako je upravo on zvao hitnu jer je Kristina bila “pod stresom zbog odnosa sa susjedom i htio ju je spriječiti da ode od kuće”.

“Pali smo na tlo, ne znam je li me ogrebala u naguravanju. Ja nju nisam tukao“, rekao je Toni sutkinji na raspravi, a Kristina se branila kako je sve učinila u samoobrani, piše Danica.

INAČE JE DIVAN

“Ma, bila sam pijana, eto to je bilo. Toni je divan čovjek dok ne pije, a kad popije reagira impulzivno”, ističe Kika koja potvrđuje kako oni više nisu zajedno, odnosno nisu u intimnoj vezi.

No, sutkinja je zaključila kako ipak nema nikavih dokaza da je kazneno djelo počinjeno u samoobrani: “Namjera optužene bila je da tjelesno povrijedi oštećenika, radi se dakle o izravnoj namjeri”.

Zbog toga je Kristina proglašena krivom i osuđena na godinu dana uvjetnoga zatvora. Mora platiti i 500 eura troškova postupka. Presuda je nepravomoćna i na nju se mogu žaliti i Kristina i državno odvjetništvo.