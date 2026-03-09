Kerum traži konobare i kuhare: "Nudim vrhunsku plaću". Najavio i otvaranje novih restorana

Bivši splitski gradonačelnik i čelnik HGS-a Željko Kerum oglasio se na društvenim mrežama nakon dulje šutnje, poručivši pratiteljima da se nakon izlaska iz pritvora vratio poslu i pripremama za otvaranje nekoliko ugostiteljskih objekata.

"Nisam dugo pisao objave, nisam vam mogao ni čestitat Božić (zatvorilo me u buvaru). Nakon izlaska uhvatio sam se posla, uredio nekoliko lokala", napisao je Kerum.

Otvara tri ugostiteljska objekta

U objavi je naveo kako ovoga četvrtka s radom počinje restoran "Corner", dok je za 19. ožujka najavio otvaranje restorana "Pršut" u Kaštelima. Restoran "Perla" u Rogoznici, dodao je, vrata bi trebao otvoriti nakon Uskrsa.

Time je Kerum najavio nastavak poslovnih aktivnosti u ugostiteljstvu, uz širenje ponude na više lokacija. Kerum je pritom objavu iskoristio i za potragu za zaposlenicima, istaknuvši da traži "prave konobare i kuhare".

"Nudim vrhunsku plaću i ostale uvjete. Ako netko želi neka mi se javi na mobitel 099 550 1111", poručio je. U objavi se osvrnuo i na ponudu u svojim restoranima, naglasivši kako se oslanja na vlastitu proizvodnju i domaće namirnice.

"Napominjem da imamo vlastite proizvode, maslinovo ulje, pršut, vino, povrće, riba nam je iz Rogoznice s mula ispred hotela, meso je s farme u Bjelovaru, brački janjci", napisao je.

"Izvinite šta koristim objavu za svoj interes"

Na kraju je priznao da objavu koristi i za osobnu promociju, uz poruku: "Izvinite šta koristim objavu za svoj interes. Sretno svima!"