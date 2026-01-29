Kažu da je 'prirodni Ozempic': Ova namirnica pomoći će vam u mršavljenju i smanjenju gladi

Brazilski znanstvenici otkrili su da chia sjemenke mogu pomoći u regulaciji apetita i zaštiti mozga od štetne upale izazvane nezdravom prehranom. Rezultati istraživanja ukazuju da ove sjemenke mogu biti prirodna alternativa za očuvanje zdravlja, posebno kod dijeta bogatih masnoćama i šećerom.

Istraživači s Federalnog sveučilišta u Vicosi testirali su učinke ulja i brašna dobivenih od chia sjemenki na mozak laboratorijskih štakora koji su hranjeni prehranom bogatom masnoćama i fruktozom.

Chia ulje povećava osjećaj sitosti

Rezultati su pokazali da su štakori hranjeni chia uljem aktivirali gene koji smanjuju glad, što sugerira da sjemenke mogu potaknuti osjećaj sitosti putem centralnog živčanog sustava, piše tportal.

'Ti geni proizvode proteine POMC i CART koji signaliziraju tijelu da je konzumiralo dovoljno energije, što rezultira osjećajem sitosti.'

Za razliku od ulja, chia brašno nije izazvalo istu aktivaciju, ali obje intervencije poboljšale su reakciju mozga na hormon leptin, odgovoran za regulaciju gladi. Prehrana bogata masnoćama i šećerom smanjuje osjetljivost na leptin, što može povećati rizik od prejedanja i pretilosti.

Chia pomaže u zaštiti mozga od upale

Istraživači su također otkrili da nezdrava prehrana povećava lučenje proteina koji potiču upalu u stanicama. Konzumacija chia proizvoda smanjila je taj učinak, štiteći mozak od inflamatornog oštećenja.

'Konzumacija chia brašna i ulja uz prehranu bogatu masnoćama i fruktozom modulirala je ekspresiju gena uključenih u mehanizme sitosti i upalne reakcije... što je potencijalna strategija za kontrolu metaboličkih bolesti povezanih s neuravnoteženom prehranom.'

Zanimljivo, štakori nisu smršavjeli unatoč poboljšanjima u moždanoj funkciji, što istraživači objašnjavaju visokom kalorijskom prehranom. Dodaju da bi promjene u ponašanju i gubitak težine mogli zahtijevati dulji period.

Chia kao prirodni 'Ozempic'

Način na koji chia sjemenke povećavaju osjećaj sitosti može se usporediti s djelovanjem lijekova poput Ozempica, Wegovyja i Mounjara koji smanjuju apetit i potiču gubitak težine. U ovom slučaju, prirodni sastojci chia sjemenki djeluju kroz regulaciju hormona i genetskih signalnih putova, bez potrebe za farmaceutskim proizvodima.

Sjemenke su bogate omega-3 masnim kiselinama i kompletnim proteinima, što znači da sadrže svih devet esencijalnih aminokiselina potrebnih tijelu za pravilno funkcioniranje. ALA, omega-3 masna kiselina u chia sjemenkama, već je dokazano smanjuje upalu kod metaboličkog sindroma, stanja koje povećava rizik od dijabetesa tipa 2, srčanih bolesti i moždanog udara.