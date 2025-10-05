KAŠTELANSKI LIGNJOLOV - Ekipa Antonia Jurića osvojila prvo mjesto na humanitarnom lignjolovu

Ovog vikenda održao se tradicionalni kaštelanski lignjolov u organizaciji Pomorsko sportskog društva "Srdela" iz Kaštel Starog. Bura koja je puhala u petak omela je održavanje dječjeg lignjolova koji će se naknadno održati. Veliki lignjolov počeo je jučer, nešto iza 15 sati kad su se ekipe počele okupljati na staroseljskom Brcu, a start ekipa bio je u 16:30 sati nakon što se oglasila signalna truba, a bilo je dozvoljeno loviti u kaštelanskom akvatoriju. Za sve posjetitelje organizirana je bogata lutrija čiji prihod, koji je ovaj put iznosio 5000 eura, ide u humanitarne svrhe, za udrugu "Naša dica".

Dok su natjecatelji bili na moru na Brcu su članovi "Srdele" pripremali topli obrok za sve sudionike, a nakon povratka u kaštelanski porat uslijedilo je vaganje lignji.

Treće mjesto osvojila je ekipa Petra Botića koji su ulovili 2460 grama, drugo mjesto osvojila je ekipa Ante Baričevića s ulovljenih 2550 grama, a na prvom mjestu zasjala je ekipa Antonia Jurića s ulovljenih 2965 grama lignji. Pobjednička ekipa osvojila je ledenicu Engel, električni motor Waternake, komplet bokobrana, vršu za ribolov i poklon paket.

Najveću lignju ulovio je Frane Kapov, a ekipa Lucky losera osvojila je janjca.

Lignjolov je organiziran u suradnji Turističke zajednice i Grada Kaštela te u suorganizaciji tvrtke Fish and Boat.