Kaštelanka Ana dobila četiri X-a na Supertalentu. Nije baš bila zadovoljna odlukom žirija

Ana Jurić za sebe kaže da je Kaštelanka dušom i tijelom. Obožava fotografiranje i manekenstvo, a u Supertalent je došla predstaviti se pjevanjem koje voli od malih nogu.

"Pivanje mi je u krvi", kazala je Ana i dodala da joj je mikrofon najbolji prijatelj. Iako je očekivala prolaz dalje, žiri baš i nije bio oduševljen njezinom izvedbom te je dobila četiri X-a!

Ana nije dobro prihvatila četiri X-a te ju je ta činjenica iskreno pogodila. Međutim, njezin stav nimalo se nije svidio Martini.

"Ajde ti napusti pozornicu", poručila je Martina i dodala da ovakvu komunikaciju u javnom medijskom prostoru ne dozvoljava.

"Prvi dio matrice top mi je bio", našalio se Davor na dulji uvod pjesme.

Njezin nastup možete pogledati OVDJE.