Kaštelanin na cvijetu slučajno primijetio opasnog kukca koji se u Hrvatskoj pojavio nakon šest desetljeća

Nakon 60 godina u Hrvatskoj se pojavio orijentalni stršljen. Zasad je viđen u Kaštelima i Splitu. Iako nije znanstveno dokazano da je otrovniji od drugih vrsta, u ovo doba godine mnogo je jedinki pa bi osobe koje su alergične na ubode osa i pčela trebale pripaziti jer posljedice, pogotovo ako je uboda više, mogu biti kobne.

Orijentalnog stršljena pronašao je na cvijetu komorača biolog Toni Koren u kamenolomu u Kaštel Sućurcu. To je dokaz da se orijentalni stršljen vratio u Hrvatsku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Zadnji put u Hrvatskoj je zabilježen sedamdesetih godina prošlog stoljeća. On se povukao i sad se vraća. To je termofilna vrsta koja traži toplije uvjete, topliju klimu i na području Italije također se bilježi njegovo širenje na sjever, objasio je za HTV dr. sc. Nediljko Landeka, biolog, Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

Veliki su kao i europski stršljeni, ali su crveno-žute boje, a najdraža su im hrana pčele.

- Preferira urbane sredine, izgleda da mu je u gradovima dobro, u naseljenim mjestima gdje traži hranu i na smetlištima te se tako uspješno širi, dodao je Landeka.

Preletjeli su Kaštelanski zaljev i smjestili se u splitskoj četvrti Brda. Građanima nije svejedno.

Na pitanje je li ih strah, odgovaraju:

- Pa je, strah me. Nisam alergična, ali me strah, rekla je jedna građanka.

- Treba ih se čuvati i treba paziti. Ja se osa ne bojim, ali stršljena se ipak bojim, rekao je građanin.

- Ako bi nateklo, vjerojatno bih išao na hitnu pomoć ili nešto. Javio bih se svojoj doktorici pa vidio što i kako dalje, dodao je drugi.