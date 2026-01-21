Kardiolozi upozoravaju: Ova navika može ubrzati starenje srca više nego pušenje

Briga o zdravlju srca često dolazi u fokus tek u starijoj dobi, no stručnjaci upozoravaju da se temelji kardiovaskularnog zdravlja grade puno ranije. Nakon 60. godine rizik od srčanih i moždanih udara značajno raste jer krvne žile s vremenom postaju kruće i uže, a srčani mišić manje učinkovit. Iako proces starenja ne možemo zaustaviti, način života snažno utječe na to koliko brzo tijelo zapravo stari.

Prema mišljenju kardiologa, jedna navika posebno ubrzava biološko starenje srca – kronični nedostatak sna. Kardiologinja Beverly J. Fang ističe da je premalo sna izravno povezano s povišenim krvnim tlakom, osobito ako osoba spava manje od pet sati po noći. Neka istraživanja pokazuju da je taj učinak još izraženiji kod žena, rekla je za Parade.

Manjak sna, objašnjava Fang, remeti mehanizme koji reguliraju krvni tlak. Kada organizam ne dobije dovoljno odmora, pojačano se aktivira simpatički živčani sustav – poznata reakcija „bori se ili bježi“ – što dovodi do ubrzanog rada srca i povišenja tlaka. Istodobno raste i razina hormona stresa, kortizola.

Upale, oštećenje krvnih žila i veći rizik od infarkta

Kardiolog Jack Wolfson upozorava da loša kvaliteta sna narušava funkciju endotela, tanke unutarnje ovojnice krvnih žila. Kada se to dogodi, krvne žile slabije proizvode dušikov oksid, teže se opuštaju i postaju podložnije oštećenjima. Dugoročno, takvo stanje znatno povećava rizik od srčanog i moždanog udara te zatajenja srca.

Oba stručnjaka ističu da kronični manjak sna potiče upalne procese i remeti cirkadijalni ritam, unutarnji tjelesni sat koji upravlja brojnim funkcijama u organizmu. Wolfson naglašava da dugotrajna neispavanost može destabilizirati plak u krvnim žilama, povećavajući rizik od njegova pucanja – najčešćeg okidača srčanog udara.

Iako je pušenje poznato kao jedan od najvećih neprijatelja srca, kardiolozi upozoravaju da kronični nedostatak sna djeluje na još širem planu. On potiče trajnu hormonalnu neravnotežu, metaboličke poremećaje, kronične upale i ubrzano biološko starenje cijelog kardiovaskularnog sustava.