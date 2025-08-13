Kardiolozi otkrivaju: Kako tuširanje hladnom vodom utječe na srce?

Hladno tuširanje i ledene kupke posljednjih su godina sve popularnije, no iza ovoga trenda kriju se stvarni fiziološki učinci. Za razliku od zahtjevnih ledenih kupki, hladan tuš jednostavan je način da isprobate izlaganje tijela niskim temperaturama, no pitanje je koliko to zapravo koristi srcu i tko bi ovu praksu trebao izbjegavati, prenosi Index.

Poticanje cirkulacije i "treniranje" krvožilnoga sustava

Prema dr. Satjitu Bhusriju, hladna voda može potaknuti cirkulaciju, što je ključno za opskrbu organa kisikom i hranjivim tvarima.

"Kada se tijelo izloži hladnoj vodi, krvne žile blizu kože sužavaju se kako bi zadržale toplinu. Nakon prestanka izlaganja, one se ponovno šire, što uzrokuje nalet krvi prema površini i dubljim tkivima. Taj proces poboljšava protok krvi i može učiniti cirkulacijski sustav učinkovitijim", objašnjava dr. Bhusri.

Ova "vaskularna gimnastika" može podržati regulaciju krvnoga tlaka, ubrzati oporavak mišića i pridonijeti zdravlju srca. Ironično, iako voda u trenutku djeluje hladno, ovakav poticaj cirkulacije može vas zagrijati za ostatak dana.

Kratkotrajno ubrzanje metabolizma

Kardiologinja dr. Sheila Sahni dodaje da hladno tuširanje može privremeno ubrzati metabolizam aktiviranjem smeđe masnoće - posebne vrste masnoga tkiva koja sagorijeva kalorije kako bi stvorila toplinu. "Taj proces može pomoći tijelu da učinkovitije koristi šećere i masti", dodaje dr. Sahni.

Teoretski, bolja osjetljivost na inzulin i učinkovitija potrošnja energije mogli bi smanjiti rizik od srčanih bolesti, no dr. Sahni naglašava da još nema dovoljno istraživanja koja bi potvrdila dugoročne koristi.

Smanjenje upale i potpora imunitetu

Prema dr. Bhusriju, hladna voda može smanjiti razinu upalnih procesa u tijelu promjenom ravnoteže citokina - proteina koji sudjeluju u imunološkome odgovoru. To bi moglo pomoći u prevenciji bolesti povezanih s kroničnom upalom, uključujući kardiovaskularne bolesti.

"Šok hladne vode također potiče aktivnost bijelih krvnih stanica, koje pomažu u obrani od infekcija", pojašnjava on za Parade.

Tko bi trebao izbjegavati hladna tuširanja?

Unatoč potencijalnim koristima, hladan tuš nije za svakoga. "Iznenadni hladni šok može naglo povisiti puls i krvni tlak, što može biti opasno za osobe sa srčanim tegobama", upozorava dr. Bhusri.

Dr. Sahni potvrđuje da kod "osoba s blokiranim arterijama ili bolovima u prsima hladna voda može izazvati srčani udar ili jaku bol. Ako imate srčanu bolest, hladna tuširanja nisu sigurna bez liječničkoga odobrenja."

Sigurniji način za početnike

Za one koji žele postupno uvesti izlaganje hladnoći, stručnjaci savjetuju:

Početi s toplim tušem pa postupno snižavati temperaturu.

Ograničiti izlaganje hladnoj vodi na 20 do 30 sekundi.

Izmjenjivati tople i hladne intervale.

"Kod zdravih osoba, redovita hladna tuširanja mogu pružiti umjerene koristi za srce i metabolizam, no kod osoba s rizikom od srčanih bolesti potrebna je opreznost i prethodna konzultacija s kardiologom", zaključuje dr. Bhusri.