Kardiologinje: Ova jeftina grickalica pomaže u snižavanju krvnog tlaka

Visoki krvni tlak, poznat i kao hipertenzija, ozbiljan je zdravstveni problem s kojim se suočava velik broj ljudi. Smatra se glavnim preventabilnim rizičnim čimbenikom za kardiovaskularne bolesti, uključujući srčani i moždani udar, ali i za bolesti bubrega, kognitivno propadanje te demenciju. Ako vam je liječnik potvrdio povišen tlak, vjerojatno vam je preporučio promjene životnog stila poput zdravije prehrane i više kretanja, prenosi Index.

Dobra vijest je da postoje namirnice koje mogu pomoći u regulaciji krvnog tlaka, a jedna od njih vrlo je jednostavna i gotovo sigurno se već nalazi u vašoj kuhinji.

Najbolja grickalica koju preporučuju kardiolozi

Riječ je o neslanim orašastim plodovima. Iako su slane verzije mnogima privlačnije, upravo su neslani orašasti plodovi pravi izbor ako želite paziti na krvni tlak.

"Mala količina orašastih plodova poput oraha, badema i pistacija dnevno može potencijalno pomoći u snižavanju krvnog tlaka", objašnjava kardiologinja i izvanredna profesorica medicine dr. Joyce Oen-Hsiao. "Ovi orašasti plodovi sadrže L-arginin, aminokiselinu koja pomaže u proizvodnji dušikova oksida koji ima vazodilatacijski učinak na arterije, što potencijalno može sniziti krvni tlak", dodaje.

Ipak, stručnjak naglašava važnost umjerenosti. "Orašasti plodovi su bogati mastima, osobito pistacije, stoga ne želite jesti previše", upozorava dr. Oen-Hsiao. "Ako ih konzumirate kao grickalicu, podijelite ih u porcije kako ne biste pojeli previše odjednom".

Druge namirnice za zdrav krvni tlak

Osim orašastih plodova, zdrave grickalice koje podržavaju normalan krvni tlak uključuju svježe voće i povrće, posebno bobičasto voće, banane i lisnato zeleno povrće.

"Jogurt s niskim udjelom masti ili humus s povrćem također su izvrsne opcije jer su bogati vlaknima, kalijem i antioksidansima, a sve to podržava zdrav krvni tlak", ističe kardiologinja dr. Jayne Morgan.

Tri navike za snižavanje tlaka

Prehrana je samo jedan dio kontrole krvnog tlaka. Liječnice preporučuju da tri navike postanu dio svakodnevice:

Redovita tjelovježba

Smanjenje unosa soli

Redovito provjeravanje krvnog tlaka

Kada posjetiti liječnika?

Stručnjaci upozoravaju da se liječniku treba obratiti ako se pojave simptomi poput vrtoglavice, glavobolje, nedostatka daha ili nelagode u prsima. "Ako vam je krvni tlak konstantno viši od 140/85, važno je odmah potražiti liječničku pomoć", naglašava dr. Oen-Hsiao.