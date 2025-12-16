Kardiolog: Ne ignorirajte najčešći simptom srčanih bolesti, može biti ozbiljan

Kardiolog je izdao važno upozorenje o rizicima zanemarivanja "najčešćeg simptoma" koji pojedinci često odbacuju kao bezopasan. Dr. Robert Kelly otkrio je da, suprotno uvriježenom mišljenju, taj simptom nije bol u prsima, već kratkoća daha.

"Ako vam ponestaje daha pri usponu uzbrdo, razgovoru ili bilo kakvom malom naporu, tada se trebate obratiti kardiologu", savjetovao je u videu objavljenom na TikToku.

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) potvrđuje da kratkoća daha može imati brojne uzroke, uključujući astmu, infekcije prsnog koša, pretilost, pušenje i napadaje panike.

Međutim, ovaj simptom može ukazivati i na nešto daleko ozbiljnije. "Ponekad kratkoća daha može biti znak nečeg ozbiljnijeg, poput plućne bolesti zvane kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB), ožiljaka na plućima poznatih kao idiopatska plućna fibroza, zatajenja srca i raka pluća", navodi NHS.

Kada potražiti liječničku pomoć?

S obzirom na to da simptom može proizaći iz različitih uzroka, od kojih svaki nosi različitu razinu ozbiljnosti, NHS savjetuje: "Ne pokušavajte sami dijagnosticirati uzrok kratkoće daha - uvijek posjetite liječnika opće prakse. Liječenje koje vam može biti potrebno ovisi o uzroku vaših simptoma."

NHS dalje naglašava potrebu za savjetovanjem s liječnikom opće prakse ako:

Kratkoća daha se pogoršava tijekom obavljanja uobičajenih aktivnosti ili kada legnete.

Osjećate kratkoću daha i imate otečene gležnjeve.

Kašljete tri tjedna ili duže.

"Važno je potražiti liječnički savjet kako biste bili sigurni da nije ništa ozbiljno", dodaju.

Također, trebali biste kontaktirati hitnu službu ako:

Imate poteškoće s disanjem - možda ste više bez daha nego inače.

Osjećate mučninu ili povraćate.

Iskašljavate krv.

Osjećate bol ili oticanje u jednoj nozi.

Osjećate ubrzano kucanje srca, ako presporo radi ili preskače otkucaj, ili kao osjećaj lepršanja u prsima.

Iskustva pacijenata govore sve

Na video dr. Kellyja reagirali su brojni korisnici TikToka, dijeleći svoja iskustva. Jedan je napisao: "Potpuno se slažem, mislio sam da sam u formi, ali sam počeo ostajati bez daha obavljajući zadatke dizanja i slično. Sljedeće što znam je da sam završio na ugradnji četverostruke premosnice."

Slično iskustvo podijelila je i druga osoba: "Ostajao sam bez daha pod naporom, otišao sam na pregled i dva tjedna kasnije ugrađena mi je trostruka premosnica. Sada sam dobro."

Dr. Kelly je odgovorio s ohrabrenjem: "Tako mi je drago čuti da ste sada dobro - to je upravo razlog zašto je dijeljenje ovih priča važno. Oporavak ne prestaje nakon operacije, radi se o dugoročnoj zaštiti vašeg srca."

Jedna je korisnica komentirala svoju situaciju: "Ne mogu se popeti uz stepenice a da ne ostanem bez daha. Stres test je bio normalan. Međutim, također imam prekomjernu težinu i posao na kojem stalno sjedim."

Na to je dr. Kelly savjetovao: "Hvala što ste ovo podijelili - i dobro je što je vaš stres test bio normalan. Ipak, o kratkoći daha uvijek vrijedi razgovarati sa svojim liječnikom opće prakse ili kardiologom, pogotovo ako vam ograničava svakodnevni život."