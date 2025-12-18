Kardiolog: Lijekovi koji se svakodnevno koriste uopće nisu bezazleni

Poznati španjolski kardiolog dr. Aurelio Rojas upozorio je da lijekovi koje mnogi rutinski koriste protiv prehlade i gripe – poput ibuprofena, sprejeva za nos i omeprazola – mogu imati ozbiljnije posljedice po zdravlje nego što se uobičajeno misli, osobito ako se uzimaju bez razmišljanja ili u kombinaciji s tjelesnim naporom.

Putem društvenih mreža dr. Rojas istaknuo je da ne govori o rijetkim terapijama, već o lijekovima koji su široko dostupni i često se uzimaju „na svoju ruku“. Upozorio je da njihova kombinacija, kao i istodobno bavljenje intenzivnom fizičkom aktivnošću, može dodatno opteretiti srce i kardiovaskularni sustav.

Posebno je izdvojio nazalne dekongestive, odnosno sprejeve i tablete protiv začepljenog nosa, za koje kaže da mogu povisiti krvni tlak, ubrzati rad srca i potaknuti aritmije. Takvi učinci, naglašava, mogu biti izraženiji ako se lijekovi koriste neposredno prije fizičkog napora, što mnogi rade nesvjesni mogućih rizika.

Dr. Rojas osvrnuo se i na omeprazol, navodeći da dugotrajna uporaba može utjecati na apsorpciju važnih minerala i vitamina, poput magnezija, željeza i vitamina B12, što može imati negativan učinak na energiju, oporavak organizma i zdravlje srca.

Na kraju je upozorio i osobe koje uzimaju lijekove za snižavanje krvnog tlaka, osobito diuretike, a istodobno se intenzivno bave sportom. Gubitak elektrolita poput kalija i magnezija, kaže, može dovesti do grčeva, ubrzanog rada srca ili naglog pada tlaka tijekom treninga. Njegova je preporuka jasna – u slučaju prehlade i terapije lijekovima, naporne aktivnosti treba izbjegavati ili se prethodno savjetovati s liječnikom.