Kaos u Trogiru: Pijan 20-godišnjak napao djelatnika i maloljetnika pred očima gostiju

Policijski službenici Policijske postaje Trogir dovršili su kriminalističko istraživanje nad 20-godišnjakom zbog sumnje na nasilničko ponašanje.

U četvrtak, 12. ožujka 2026. u večernjim satima, pod utjecajem alkohola (1,39 g/kg), mladić je pred ugostiteljskim objektom u Trogiru vikom ometao goste. Kada ga je djelatnik upozorio na ponašanje, 20-godišnjak ga je udario u glavu.

Nakon incidenta, mladić je nastavio s neprimjerenim ponašanjem – odgurnuo je parkirani moped i udario maloljetnu osobu koja se zatekla u blizini. Dječak je lakše ozlijeđen.

Policija je uhitila 20-godišnjaka, koristeći tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje, te ga dovela u službene prostorije radi kriminalističkog istraživanja. Uz kaznenu prijavu, mladić je predan pritvorskom nadzorniku.