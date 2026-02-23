Kaos na parkingu kod Lovrinca! Okupilo se više od 100 ljudi, dojurio velik broj policajaca. Poznato tko je sve kažnjen

U petak oko 23 sata policijski službenici ponovno su postupali na parkingu na području Lovrinca slijedom informacije da se okupio veći broj osoba s vozilima koja proizvode buku i narušavaju javni red i mir.

Policijski službenici su opservacijom područja utvrdili da je informacija o narušavanju javnog reda i mira točna. Utvrdili su da vozač na parkingu na drzak i nepristojan način narušava javni red i mir tako da „proklizava“ osobnim automobilom. Sankcioniran je zbog narušavanja javnog reda i mira te mu je izrečena mjera opreza – zabrana posjećivanja navedene lokacije idućih osam dana.

Uhićen zbog 'zanošenja stražnjih kotača'

Oko 23.50 sati uočili su vozača osobnog automobila koji je, krećući se velikom brzinom, ušao u raskrižje gdje je došlo do zanošenja stražnjih kotača. Proizvodio je veliku buku škripom guma te je povećavajući brzinu na mjestu stvarao buku velikog intenziteta. Policijski službenici izdali su mu naredbu za zaustavljanje na koju se oglušio i pokušao pobjeći, ali su ga uskoro u Rašeljkinoj ulici policijski službenici zaustavili i uhitili. Nakon obavljenog alkotestiranja utvrđeno je da je vozilom upravljao pod utjecajem alkohola.

Na parkirališnom prostoru nalazilo se oko 100 osoba i veći broj vozila, a kako su već utvrđena dva narušavanja i postojala je opasnost da će osobe nastaviti s protupravnim ponašanjem, izdana im je naredba da napuste navedeni prostor. Utvrđeno je da su 33 vozača bila nepropisno parkirana, od čega su tri svoja vozila parkirala na mjestima za invalide, a šest suprotno postavljenim prometnim znakovima. U 00.50 sati prostor parkinga je u cijelosti ispražnjen i uspostavljeno je uredno stanje javnog reda i mira. Tijekom noći nije bilo ponovnog okupljanja većeg broja osoba na ovom području.

Vozač koji je pokušao pobjeći policiji doveden je u policijsku postaju i uz optužni prijedlog sutradan odveden na sud. S obzirom na to da je muškarac u posljednje četiri godine osam puta prekršajno prijavljivan i tri puta pravomoćno kažnjen zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 10 dana, novčana kazna u visini 780 eura i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od četiri mjeseca.

Sud ga je pustio na slobodu, a u redovnom postupku odlučit će o odgovornosti za počinjene prekršaje.

Također, iste večeri oko 23.45 sati u Ulici Josipa Jovića u Splitu policijski službenici prekinuli su drsko narušavanje javnog reda i mira i sankcionirali 22-godišnjaka koji je naglim proklizavanjem kotača i škripom guma stvarao buku visokog intenziteta, čime je remetio mir i noćni odmor građana.