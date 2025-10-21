KAO IZ FILMA Noćna drama u Zagrebu: "Bilo ih je više od 20, okružili su cijelu ulicu i pretraživali kuću po kuću"

Na zagrebačkoj Trešnjevci jučer se odvijala prava filmska policijska akcija. Kako je potvrdila zagrebačka policija za 24sata, uhićen je muškarac koji je zatečen u kaznenom djelu, a detalji će biti poznati nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja.

Prema riječima svjedoka, sve se događalo u ranim jutarnjim satima, oko tri ujutro, kada je cijeli kvart probudila galama i povici s ulice. - Oko tri ujutro me probudila glasna dernjava. Čuo sam da netko viče: "Spusti se dolje, di se penješ!" Izletio sam do prozora i šokirala me količina policajaca na cesti – ispričao je za 24sata jedan od stanara Trešnjevke.

Dodao je kako je u tom trenutku na ulici bilo najmanje deset policajaca te da je ubrzo stiglo pojačanje. – Mislio sam da su neki huligani, ali onda sam vidio da policajci traže muškarca koji je uspio pobjeći po krovovima kuća. Kuće su spojene, a svaka ima prozore na krovu. On je nekako uspio ući u jednu od njih kroz prozor – rekao je svjedok. Policijskih ekipa bilo je sve više, pripovijeda Trešnjevčanin. Svakih nekoliko minuta pristizala su nova vozila i dodatne snage. – Na kraju ih je bilo više od dvadeset. Dolazili su sa svjetiljkama i pretraživali svaku kuću. Okružili su cijelu ulicu, ulazili u domove i tražili ga dok ga napokon nisu pronašli i uhitili. Mislim da su ga uhvatili u krađi – dodao je stanar za 24sata.