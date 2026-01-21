Kanadski premijer u Davosu održao moćan govor o kojemu se priča

Kanadski premijer Mark Carney održao je snažan i neuobičajeno otvoren govor na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, upozorivši da se svijet više ne nalazi u „tranziciji“, nego u dubokom lomu međunarodnog poretka. U takvom okruženju, poručio je, srednje sile poput Kanade moraju prestati „živjeti u iluziji“ i početi djelovati zajedno – ili će postati kolateralne žrtve sukoba velikih sila.

Carneyjev govor održan je u trenutku rastućih geopolitičkih napetosti između SAD-a, Kine i Rusije, ali i usred novih prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa carinama prema saveznicima te idejama o preuzimanju Grenlanda od Danske, članice NATO-a.

"Ne živimo u tranziciji, nego u lomu"

Carney je izravno ustvrdio da tzv. poredak utemeljen na pravilima više ne funkcionira kako se predstavlja.

"Moramo prestati govoriti o međunarodnom poretku kao da on i dalje djeluje prema pravilima. Stvarnost je drugačija – živimo u svijetu intenzivnog rivalstva velikih sila, u kojem se ekonomska integracija koristi kao sredstvo prisile“, rekao je.

Upozorio je da se trgovina, financijska infrastruktura i opskrbni lanci sve češće koriste kao oružje, a ne kao sredstvo zajedničke koristi.

Havelova metafora: „Vrijeme je da skinemo natpis s izloga“

U jednom od najupečatljivijih dijelova govora Carney se pozvao na esej Václava Havela Moć nemoćnih, usporedivši današnje države sa simboličnim trgovcem koji u izlog stavlja poruku u koju ne vjeruje – samo kako bi izbjegao probleme.

„Sustav opstaje jer svi sudjeluju u ritualu za koji znaju da nije istinit. Vrijeme je da i države i kompanije skinu taj natpis s izloga“, poručio je Carney.

Drugim riječima, smatra da je pretvaranje da stari poredak još postoji postalo opasno.

Svijet utvrda bio bi siromašniji i nesigurniji

Iako priznaje da mnoge države danas žele veću stratešku autonomiju – u energiji, hrani, obrani i financijama – Carney upozorava da bi svijet zatvorenih „nacionalnih utvrda“ bio loš ishod.

„Svijet utvrda bio bi siromašniji, krhkiji i manje održiv“, rekao je, dodajući da se troškovi suvereniteta mogu dijeliti kroz suradnju, a ne gomilanjem zidova.

„Ako nismo za stolom – na jelovniku smo“

Posebno snažna bila je njegova poruka srednjim silama.

„Ako srednje sile nisu za stolom, onda su na jelovniku“, rekao je, upozorivši da bilateralni pregovori s velikim silama gotovo uvijek znače pregovaranje iz pozicije slabosti.

Takav odnos, naglasio je, nije stvarni suverenitet, nego „izvođenje suvereniteta uz prihvaćanje podređenosti“.

Kanada mijenja smjer

Carney je istaknuo da je Kanada već promijenila strateški pristup – od ukidanja unutarnjih trgovinskih barijera, preko velikih ulaganja u energiju, umjetnu inteligenciju i kritične minerale, do udvostručenja obrambene potrošnje.

Naglasio je i nova partnerstva s Europskom unijom, Kinom, Katarom te pregovore o slobodnoj trgovini s Indijom, ASEAN-om i državama Južne Amerike.

Kanada, rekao je, više ne računa samo na „snagu svojih vrijednosti“, nego i na vrijednost vlastite snage.

„Stari poredak se neće vratiti“

Na kraju govora Carney je zaključio da nostalgija za starim svijetom nije strategija.

„Znamo da se stari poredak neće vratiti. Ne trebamo ga oplakivati. Iz ovog loma možemo izgraditi nešto pravednije, snažnije i održivije – ali samo ako prestanemo glumiti i počnemo govoriti istinu“, poručio je.

Kanadski premijer jasno je dao do znanja da srednje sile imaju izbor: ili će se međusobno natjecati za naklonost velikih, ili će se udružiti i stvoriti treći put u svijetu sve oštrijih podjela.