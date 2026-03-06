Kanađanku (19) na australskoj plaži napali dingosi, preminula nakon utapanja

Kanadska turistkinja Piper James (19) preminula je nakon tragičnog događaja na australskom otoku K’Gari, ranije poznatom kao Fraser Island, uz istočnu obalu Queenslanda. Prema nalazu mrtvozornika, djevojka je umrla od utapanja u okolnostima višestrukih ozljeda povezanih s napadom dingosa.

Tijelo mlade Kanađanke pronađeno je rano ujutro 19. siječnja na popularnoj otočnoj plaži. Oko tijela se u tom trenutku nalazilo desetak dingosa. Nakon incidenta, najmanje šest životinja koje su pronađene u blizini kasnije je eutanazirano.

Državni mrtvozornički sud objavio je da istraga o njezinoj smrti još uvijek traje. U priopćenju se navodi kako je Piper umrla od utapanja u okolnostima višestrukih ozljeda koje su nastale tijekom napada dingosa ili kao njegova posljedica.

Ranije provedene analize pokazale su da na tijelu postoje opsežni ugrizi dingosa nastali nakon smrti, dok se smatra da ugrizi zadani prije smrti nisu uzrokovali trenutačnu smrt.

Piper James je nekoliko tjedana prije tragedije radila u hostelu za turiste na otoku. Prijateljima je rekla da tog jutra ide na plivanje u ocean. Njezini roditelji Angela i Todd James kasnije su za lokalne medije izjavili da je njihova kći dugo sanjala o putovanjima te da je za ovo putovanje štedjela od završetka srednje škole.

Opisali su je kao “dobru dušu” sa “zaraznim smijehom”. Njezina majka rekla je kako je Piper voljela započinjati dan u oceanu promatrajući izlazak sunca jer se ondje osjećala slobodno.

Na otoku K’Gari živi oko 200 dingosa koji su zakonom zaštićeni kao autohtona vrsta. Posljednji poznati smrtonosni napad dingosa na tom području dogodio se 2001. godine, kada je devetogodišnji dječak poginuo nakon što je pao u blizini kampa.

Napadi se, međutim, povremeno događaju. Tako su 2023. godine dingosi napali ženu koja je trčala plažom na K’Gariju. Uspjela je pobjeći u ocean, a dvojica svjedoka izvukla su je iz vode i odvezla na sigurno.