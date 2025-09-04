Kalik o incidentu u Splitu: Navijač me malo napao. Navikneš se

Suočen s vatrometom i nezadovoljnim navijačima na ulicama, Anthony Kalik, novi član australske nogometne reprezentacije, itekako zna što znači igrati pod pritiskom. Ovaj 27-godišnji veznjak Hajduka bio je jedno od iznenađenja na popisu izbornika Tonyja Popovića za dvije prijateljske utakmice protiv Novog Zelanda, piše The Canberra Times.

Kalik je kao 15-godišnjak bio najmlađi igrač s profesionalnim ugovorom u australskoj A-Ligi, no veći dio karijere proveo je u Hrvatskoj. Upravo je u Hajduku, povijesno jednom od najvećih hrvatskih klubova koji na naslov čeka već 20 godina, naučio nositi se s ogromnim očekivanjima, prenosi Index.

Pritisak igranja u Splitu

"Split je sjajno mjesto. Kad ide dobro, sjajno je… kad rezultati nisu najbolji, ideš na trening i onda ravno kući", rekao je Kalik za AAP uoči utakmice u Canberri. Nije rijetkost da Hajdukovi najvatreniji navijači, Torcida, ispune klupski trening-centar kada momčad uđe u lošu formu. No, prošlog mjeseca situacija je eskalirala, navodi se u tekstu.

"Nakon ispadanja iz Konferencijske lige od albanskog kluba Dinamo City, igrače su na sljedećoj domaćoj utakmici, unatoč pobjedi od 3:0, vlastiti navijači zasuli bakljama. Lokalni mediji izvijestili su da je Kalik bio pljuvan, što je veznjak demantirao", navodi se.

Incident o kojem se piše se dogodio se sredinom prošlog mjeseca u jednom splitskom kafiću. Huligan je prišao Kaliku i verbalno ga napao, a onda i, pisalo se, pljunuo.

"Navijači imaju veliku riječ u klubu"

"Nisam bio pljuvan, mediji su to prikazali malo većim nego što je bilo. Netko mi je prišao tko nije bio zadovoljan izvedbom i malo me napao. Nije to tako loše, navikneš se na to", rekao je Kalik i dodao:

"Ispali smo od albanske momčadi, a nakon što smo dobili sljedeću domaću utakmicu, otišli smo pljeskati našim navijačima. Pozvali su nas, a bačeno je vjerojatno oko 100 baklji. Bilo je prilično intenzivno. To je dio toga, oni također imaju veliku riječ u klubu. Vrlo su strastveni, tako da to jednostavno moraš poštovati i pokušati pobijediti u sljedećoj utakmici."