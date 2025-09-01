Kakva poslastica ispod doma na Mosoru: Ne propustite filmski vikend pod zvijezdama - premijera Božićevog filma i bogat program

Mosor Film Festival ove se godine održava kao integralni dio proslave velike obljetnice – 100 godina djelovanja HPD-a Mosor.

Festival počinje u četvrtak, 11. rujna, premijerom filma Stipe Božića „Alpski ratnici“, u kinu Zlatna vrata. Nakon toga, program se nastavlja tijekom petka i subote (12. i 13. rujna) na livadi Lljuvač ispod planinarskog doma Umberto Girometta na Mosoru – sve večeri uz zanimljive projekcije filmova autora iz Hrvatske, BiH, Crne Gore, Bugarske, SAD-a i Kanade.

Na kraju festivala bit će uručene nagrade za najbolja tri filma, koje će izabrati stručni žiri u sastavu: Jurica Pavičić, Milan Majerović Stilinović i Stipe Božić, što obećava izuzetno kompetentan i uzbudljiv izbor.

Osim filmskih projekcija, u subotu popodne, 13. rujna, očekuje vas i promocija knjige „Srce mog medvjeda“ autora Milana Majerovića, dok će radionice za djecu i odrasle dodatno obogatiti festivalski duh.

Dođite i budite dio ove izvanredne proslave – vidimo se na Mosoru!

Festival kroz godine: Tradicija i atmosfera

Mosor Film Festival, osnovan 2014. godine, posvećen je filmovima i književnim djelima koja ističu ljepotu i raznolikost planinske prirode, kulture i ekstremnih sportova, promičući planinarenje, speleologiju, alpinizam i sportsku penjačku scenu – kako hrvatsku, tako i međunarodnu.

Održava se na kraju ljeta – uz filmska druženja pod zvijezdinim nebom, što je mnogima nezaboravan doživljaj.

Primjerice, na festivalu 2021. prikazan je dokumentarac „The Tough“, koji je dobio posebnu pohvalu žirija. Također je 2021. film „Siberian Summer“ osvojio Grand Prix, potvrdivši kvalitetu i međunarodni značaj festivala.

Preklani, u 2023./2024., festival je ponovno dobio zamaha: održan je 8. po redu, uz potporu Grada Splita i Hrvatskog planinarskog saveza, u sklopu obilježavanja 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj. Festival je tada nudio projekcije filmova, planinarske ture, izložbe fotografija, radionice i orijentacijsko natjecanje, unatoč lošim vremenskim prilikama.

Zašto ne smijete propustiti ovu godinu? Kulturni spektakl pod zvijezdama: filmske projekcije na livadi ispred planinarskog doma, uz planinsku kulisu. Impresivan žiri i premijera Božićog filma: nagrađivani film Stipe Božića otvara festival, dok renomirani stručnjaci ocjenjuju najbolja ostvarenja. Raznolik program: osim filmova, očekuju vas promocija knjige, radionice i festivalska zajednica. Bogata tradicija: festival gradi kontinuitet i reputaciju kroz desetljeće – 9. izdanje, potvrda svestranosti i kvalitete.

Pozivamo vas da dođete, utonete u filmski i planinarski svijet Mosora te zajedno proslavimo stoljeće strasti, prirode i kulture. Vidimo se u Splitu, vidimo se na Mosoru, vidimo se na festivalu!