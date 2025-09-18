Kakva ljepotica: Thompsonova kći zablistala na vjenčanju Lejdi Perković

Kako izgleda najstarija Thompsonova kći? Osvanula je na snimci sestrične sa svadbe godine
Kći Marka Perkovića Thompsona, Diva Marija Perković, zablistala na svadbi Lejdi Perković.
Vjenčanje o kojem se pričalo
Lejdi Perković, hrvatskoj javnosti poznatija kao nećakinja Marka Perkovića Thompsona, proteklog vikenda udala se za našeg plesača Ivana Jarneca.
O ovom vjenčanju pričalo se danima, a Lejdi je sada novim videom na Instagramu opet zaintrigirala pratitelje, piše Showbuzz.
Uloga djeveruše
Naime, objavila je video u kojem je zahvalila svojoj kumi i djeverušama, među kojima je bila i Thompsonova kći Diva Marija Perković.
Kao i ostale djeveruše, Diva Marija na vjenčanju je nosila haljinu u svijetlo plavoj boji, a kosu je zavezala u elegantni rep i ostavila je nekoliko pramenova da padaju preko lica.