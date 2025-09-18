Kakva ljepotica: Thompsonova kći zablistala na vjenčanju Lejdi Perković

Kako izgleda najstarija Thompsonova kći? Osvanula je na snimci sestrične sa svadbe godine

Kći Marka Perkovića Thompsona, Diva Marija Perković, zablistala na svadbi Lejdi Perković.

Vjenčanje o kojem se pričalo

Lejdi Perković, hrvatskoj javnosti poznatija kao nećakinja Marka Perkovića Thompsona, proteklog vikenda udala se za našeg plesača Ivana Jarneca.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Lejdi Perković Jarnec (@lejdiperkovic)

O ovom vjenčanju pričalo se danima, a Lejdi je sada novim videom na Instagramu opet zaintrigirala pratitelje, piše Showbuzz.

Uloga djeveruše

Naime, objavila je video u kojem je zahvalila svojoj kumi i djeverušama, među kojima je bila i Thompsonova kći Diva Marija Perković.

Kao i ostale djeveruše, Diva Marija na vjenčanju je nosila haljinu u svijetlo plavoj boji, a kosu je zavezala u elegantni rep i ostavila je nekoliko pramenova da padaju preko lica.