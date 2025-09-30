Kako skuhati jaje koje se lako guli: trikovi koje vrijedi zapamtiti

Kuhana jaja djeluju kao najjednostavnije jelo, no svi koji su se mučili s ljuskama koje se ne žele skinuti znaju koliko to može biti frustrirajuće. Umjesto urednog jajeta, često ostane zgnječeni bjelanjak i nered na tanjuru. Srećom, uz nekoliko provjerenih koraka i pravo vrijeme kuhanja, taj se problem može izbjeći.

Svježina jaja presudna za guljenje

Najveći utjecaj na lakoću guljenja ima starost jaja. Svježa jaja su idealna za pečenje na tavi, ali kada je riječ o kuhanju – znaju stvarati poteškoće. Kod njih je pH vrijednost bjelanjka niža pa se on čvrsto veže za unutarnju opnu ljuske. Zato je najbolje koristiti jaja stara barem pet do sedam dana, koja se znatno lakše gule. Ako imate svježa jaja, ostavite ih nekoliko dana u hladnjaku prije kuhanja.

Vrijeme kuhanja i ledena kupka

Za savršeno tvrdo kuhano jaje preporučuje se kuhanje točno 10 minuta u kipućoj vodi. Vodu treba prethodno zakuhati, a jaja pažljivo spustiti, primjerice žlicom. Ako se kuhaju predugo, oko žumanjka se stvara sivi prsten, a kraće kuhanje može ostaviti premekanu sredinu. Nakon kuhanja jaja obavezno treba prebaciti u posudu s hladnom vodom i ledom – nagli temperaturni šok olakšava guljenje.

Tehnika guljenja i mali trikovi

Nakon hlađenja od barem pet minuta, jaja se mogu guliti. Najbolje ih je lagano razbiti o tvrdu površinu i dlanom zarolati kako bi ljuska napukla sa svih strana. Guljenje je najlakše početi s donje, šire strane gdje se nalazi mali zračni džep. Ako se ljuska ipak ne odvaja lako, pomoći će mlaz hladne vode ili dodatak malo sode bikarbone u vodi za kuhanje, što mijenja pH vrijednost bjelanjka.

Dakle, ključ za savršeno kuhano jaje leži u starosti od nekoliko dana, preciznih 10 minuta kuhanja i hlađenju u ledenoj vodi. Uz ovu rutinu, svako sljedeće guljenje bit će brzo i bez muke.