Kako je propao princ Andrew i zašto je točno uhićen?

Andrew Mountbatten-Windsor, nekadašnji vojvoda od Yorka, uhićen je jučer, na svoj 66. rođendan, zbog sumnje na zlouporabu položaja u javnoj službi. Istraga je povezana s njegovim dugogodišnjim odnosom s američkim financijerom Jeffreyjem Epsteinom.

Time je postao prvi visoki član britanske kraljevske obitelji koji je uhićen nakon gotovo četiri stoljeća – još od vremena kralja Charlesa I.

Karijera koja je krenula bez prijestolnih ambicija

Rođen 1960. kao treće dijete kraljice Elizabete II. i princa Philipa, Andrew nikada nije bio u prvom planu za prijestolje. Dok je njegov stariji brat Charles bio nasljednik, Andrew je odabrao vojnu karijeru. U Kraljevskoj mornarici proveo je 22 godine, a kao pilot helikoptera sudjelovao je i u Falklandskom ratu 1982., zbog čega je jedno vrijeme uživao reputaciju ratnog heroja.

Godine 2001. imenovan je posebnim predstavnikom Ujedinjenog Kraljevstva za međunarodnu trgovinu i ulaganja. Česta putovanja financirana javnim novcem donijela su mu nadimak „Air Miles Andy“.

Upravo je to razdoblje danas pod povećalom istražitelja. Prema dokumentima objavljenima u Epsteinovim spisima, Andrew je, dok je obnašao dužnost trgovinskog izaslanika, navodno dijelio službene dokumente s Epsteinom. On do danas nije optužen za kazneno djelo te je u više navrata odbacio sve optužbe za nepravilnosti.

Prijateljstva koja su postala teret

Njegovo ime počelo se redovito pojavljivati u medijima još 2007., kada je nekretninu u blizini Windsora prodao za 20 posto više od tražene cijene. Kupac je, prema medijskim navodima, bio Timur Kulibajev, zet tadašnjeg kazahstanskog predsjednika Nursultana Nazarbajeva, što je potaknulo spekulacije o političkom utjecaju.

No presudni udarac reputaciji stigao je zbog bliskosti s Jeffreyjem Epsteinom, osuđenim seksualnim prijestupnikom. Nakon Epsteinove presude 2008. i kasnijeg ponovnog uhićenja 2019., pritisak na Andrewa znatno je porastao.

Godine 2015. u američkim sudskim dokumentima pojavile su se tvrdnje da je Andrew imao spolni odnos s tada maloljetnom Virginijom Roberts Giuffre. On je kategorički zanijekao da ju je ikada upoznao.

Pokušaj obrane u BBC-jevom programu Newsnight 2019. pretvorio se u medijsku katastrofu. Andrew je bio kritiziran zbog nevjerodostojnih objašnjenja i nedostatka empatije prema žrtvama. Nekoliko dana kasnije povukao se iz javnih dužnosti.

U kolovozu 2021. Giuffre je protiv njega podnijela tužbu u New Yorku. Iako Andrew nije priznao krivnju, slučaj je završio nagodbom čiji iznos nije objavljen. U izjavi je priznao patnju Giuffre kao žrtve trgovine ljudima. Ona je prošle godine preminula u dobi od 41 godine.

Gubitak titula i izolacija

Kako su se pojavljivali novi dokumenti i e-mailovi koji su ukazivali na dulji kontakt s Epsteinom nego što je ranije tvrdio, reputacijska šteta za monarhiju postajala je sve veća.

Kralj Charles III. prošle je godine bratu oduzeo preostale vojne i počasne titule te ga udaljio iz Royal Lodgea u Windsoru. Unatoč svemu, Andrew je i dalje osmi u redu za britansko prijestolje. Njegovo uklanjanje iz linije nasljeđivanja zahtijevalo bi poseban zakon.

Dodatnu zabrinutost izazvale su i informacije o njegovim vezama s poslovnim čovjekom kojem je zabranjen ulazak u Ujedinjeno Kraljevstvo zbog sumnji na špijunažu u korist Kine.

Privatni život

Andrew se 1986. oženio Sarom Ferguson, s kojom ima dvije kćeri, princezu Beatrice i princezu Eugenie. Par se razveo deset godina kasnije. I Ferguson je u medijima bila spominjana u kontekstu poznanstva s Epsteinom.

Od nekadašnjeg miljenika kraljice do najproblematičnijeg člana obitelji, Andrewov put pokazuje kako osobne veze i političke okolnosti mogu duboko uzdrmati instituciju staru stoljećima.