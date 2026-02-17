Kako je legendarni Englez ušao u poljudsku priču?

Ovo nije baš hajdučka priča, ali ipak jest. Prije nekoliko dana bio je rođendan Kevina Keegana.

Kad nam je stigao s Hamburgerom u tom epskom ogledu, 19. ožujka 1980., u tom je trenutku zasigurno bio najveći igrač koji je istrčao na poljudski travnjak. Doći će nam malo kasnije i Franz Beckenbauer s njujorškim "Cosmosom", ipak je to bio prijateljski, čak i revijalni ogled.

Čestitao i njegov Liverpool

Tako nam je Facebook stranica "Hajduk kroz povijest" objavila staru fotografiju Keegana i Ivana Buljana u dresu HSV-a. Naš Iko, veliko ime nogometa, i Kevin, kao tada velike zvijezde Bundeslige. Iko je znao pričati kako je od Keegana pokupio naviku crnog engleskog čaja s mlijekom.

Keeganu je 75. rođendan na društvenim mrežama čestitao i njegov Liverpool.

Pridružujemo se i mi čestitkama. Sretno, Kevine — i trebali smo vas onda proći. Zaslužili smo, priznaj.