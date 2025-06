Kako će 500.000 ljudi doći do Hipodroma? Ovo je prometni plan

Koncert Marka Perkovića Thompsona koji će se 5. srpnja održati na Hipodromu u Zagrebu bit će događaj visokog rizika. Za sam koncert prodano je pola milijuna karata, a posjetitelja se očekuje i puno više.

N1 objavio je detalje dvaju dokumenata službi uključenih u organizaciju koncerta, a koji se odnose na plan prometnog osiguranja u glavnom gradu uoči i na dan koncerta.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U prvom dokumentu stoji kako zasada nema raspoloživog većeg parkirališta namijenjenog isključivo za ljude koji su kupili kartu i planiraju doći na koncert.

Umjesto osobnim vozilima, veliki broj posjetitelja koncerta mogao bi do Hipodroma stići javnim gradskim prijevozom za koji se očekuje da će biti pojačan na svim autobusnim i tramvajskim linijama.

Kako do Hipodroma i Bundeka?

U subotu 5. srpnja građanima će se savjetovati da javnim prijevozom dođu do središta grada, točnije do Trga kralja Tomislava te da prolaskom kroz pothodnik Importanne centra te Ulicom Hrvatske bratske zajednice i Avenijom Većeslava Holjevca, pored fontana, pređu Most slobode i dođu do Bundeka ili Hipodroma.

Večer prije, za promet će se zatvoriti Avenija Većeslava Holjevca, Most slobode, Ulica Hrvatske bratske zajednice, Ulica grada Vukovara od Miramarske do Kruga te tri kvarta uz Bundek i Hipodrom - Središće, Zapruđe i Kajzerica.

Ova tri kvarta ne bi bila zatvorena za tamošnje stanare nego, kako stoji u dokumentu, zbog "izgledne nemogućnosti stanara da izađu iz kvarta u slučaju potrebe".

Zatvoreni dijelovi grada

Kako stoji u dokumentu, na dan koncerta zatvorena bi bila Avenija Dubrovnik od rotora u Zapruđu do rotora u Remetincu, a prema potrebi i Jadranski most i Jadranska avenija od skretanja za Zagrebačku obilaznicu do rotora Remetinec, Savske ulice do Slavonske avenije, Selske ulice do Horvaćanske te Avenije Marina Držića do Ulice grada Vukovara.

Vozače na ulazu u Zagreb usmjeravalo bi se na sve ulaze u grad osim na ulaz Zagreb - jug preko Jadranske avenije.

Spominje se i moguće zatvaranje tramvajskog prometa u središtu grada nakon završetka koncerta jer organizatori pretpostavljaju da bi se tada više desetaka tisuća ljudi moglo okupiti na Trgu bana Jelačića, u Tkalčičevoj ulici i drugdje unutar pješačke zone u središtu grada.

Iz tog razloga, u dokumentu stoji kako je eventualno predviđeno zatvaranje tramvajskog prometa iza ponoći.

Organizacija na Hipodromu

U drugom dokumentu stoji kako će prostor održavanja koncerta – zagrebački Hipodrom biti podijeljen u 18 sektora od kojih će svaki biti sniman kamerama. Prostor će se snimati kako bi se eventualno moglo prebrojati ljude unutar svakog sektora i kako se niti jedan sektor ne bi prepunio.

Unutar Hipodroma bit će postavljena 24 tornja visine od 18 metara u čijem će podnožjima biti stacionirani supervizori sektora, zaštitari, djelatnici hitne medicinske pomoći i drugih interventnih službi.

Organizatori planiraju da svaka interventna postaja bude povezana interventnim pješačkim prolazom do glavnog interventnog prolaza. Red na koncertu trebalo bi osiguravati 3200 redar i zaštitar pod vodstvom 40 rukovoditelja.