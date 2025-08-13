Kakav trenutak! Mlada hrvatska umjetnica Svetom Ocu Lavu XIV. poklonila je svoju sliku, nastalu na dan njegova izbora

Danas, na općoj audijenciji na Trgu svetog Petra, mlada hrvatska umjetnica Eva Vukina uručila je Svetom Ocu Lavu XIV. jedinstven dar – sliku koju je naslikala na dan njegova izbora.

Djelo je nastalo iste večeri nakon konklave, nadahnuto, kako kaže, "povijesnim trenutkom" proglašenja novog poglavara Katoličke crkve. Za Vukinu, susret s Papom ima posebno značenje.

"Veliki dan za mene jer sam dobila priliku da osobno uručim papi Lavu u ruke sliku koju sam naslikala iste večeri kad je bila konklava. Bit će mi čast poljubiti njegovu ruku u znak odanosti i ljubavi prema crkvi u ime svih nas! Preporučam u vaše molitve ovu audijenciju sa Svetim Ocem. Bože, hvala ti što činiš sve novo! Šaljem pozdrave s Trga svetog Petra", poručila je jučer umjetnica.

Ovaj susret, ističe Vukina, nije samo osobni trenutak radosti, nego i čin vjere, ljubavi i zajedništva s cijelom crkvenom zajednicom.