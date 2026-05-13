Kad Hrvatska nastupa u finalu Eurosonga?

Nakon prve polufinalne večeri Eurosonga 2026. poznato je u kojem će dijelu finala nastupati zemlje koje su izborile prolazak, a među njima je i Hrvatska.

Eurovision Song Contest na službenim je društvenim mrežama objavio rezultate ždrijeba za veliko finale, koje će se održati u subotu u Beču. Hrvatska je završila u kategoriji “Producers’ Choice”, što znači da organizatori još nisu odredili točan redoslijed nastupa hrvatskog predstavnika.

Umjesto klasičnog izvlačenja prve ili druge polovice finala, producenti Eurosonga sami će odlučiti gdje će smjestiti hrvatski nastup kako bi cijeli show bio dinamičniji i televizijski zanimljiviji.

To u praksi znači da Hrvatska može završiti gotovo bilo gdje u finalnoj večeri.

Fanovi smatraju da to može biti dobra vijest

Među fanovima Eurosonga često se smatra da “Producers’ Choice” može biti prednost, osobito za zemlje koje imaju upečatljiv ili energičan nastup. Producenti pritom pokušavaju izbjeći da nekoliko sličnih pjesama ide jedna za drugom pa pažljivo slažu ritam večeri.

Mnogi obožavatelji natjecanja vjeruju da dobra pozicija nastupa može imati velik utjecaj na konačan rezultat. Nastupi pri kraju večeri često ostaju svježiji u sjećanju gledatelja, iako to nije pravilo.

Hrvatska tako još čeka konačnu odluku organizatora, a potpuni redoslijed finala bit će objavljen naknadno.

Poznato i gdje će nastupati ostali favoriti

Osim Hrvatske, u kategoriji “Producers’ Choice” završile su i Njemačka, Italija, Finska, Moldavija i Izrael.

S druge strane, Švedska, koju mnogi već vide kao jednog od favorita natjecanja, nastupit će u drugoj polovici finala. U drugom dijelu večeri nastupit će i Litva te Poljska.

Prvu polovicu finala zasad su izvukle Grčka, Belgija i Srbija.