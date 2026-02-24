Potres iza Kozjaka, mogao se osjetiti i u Splitu: "Prvo se čuo zvuk sličan grmljavini..."

Danas 24. veljače 2026. godine u 10 sati i 20 minuta seizmografi Seizmološke službe RH zabilježili su slab potres s epicentrom 18 km jugozapadno od Sinja.

Magnituda potresa iznosila je 2.4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru procijenjen je na III stupnja EMS ljestvice.

Potres je izazvao manju uznemirenost stanovništva u bliziio epicentra, ali nije mogao izazvati bilo kakvu materijalnu štetu.

"Prvo se čuo zvuk sličan grmljavini, potom je treslo 5 do 6 sekundi", kaže nam čitatelj iz Lećevice.