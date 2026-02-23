Evo ga opet! Potres 40 km od Splita: "Ljuljalo i zveckalo posuđe"

Novo podrhtavanje tla zabilježeno je večeras u 20:35:08 po lokalnom vremenu, prema podacima EMSC-a. Epicentar potresa bio je na koordinatama 40 kilometara sjeveroistočno od Splita te 19 kilometara južno-jugozapadno od Livno, na dubini od 9 kilometara. Jačina je procijenjena na 3.3 stupnja po Richteru.

Potres se osjetio na širem području srednje Dalmacije i zapadne Hercegovine, a građani su vrlo brzo počeli ostavljati komentare na EMSC-u.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iz Širokog Brijeg navode kako je “ljuljalo i zveckalo suđe”, dok iz Gruda javljaju da je bilo “više potresa za redom” te da je “treslo po četvrti put”. Stanovnici Posušja pišu kako je “opet zatreslo” i da se podrhtavanje osjetilo dva puta.

Komentari stižu i iz Makarska, gdje je jedan građanin naveo da je “osjetio kako mu se laptop trese u krilu”, dok drugi ističe da se “lagano zatreslo na drugom katu”. Iz mjesta Kočerin kod Širokog Brijega javljaju o “neprestanoj tutnjavi”, a pojedini građani priznaju da su se prilično prepali.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti, a prema svjedočanstvima građana, riječ je o kraćim, ali u nekim mjestima ponovljenim podrhtavanjima tla.