Jurlin prozvao Hrvatske ceste zbog tunela Kozjak: „Ako je sve po zakonu, pokažite dokumente“

Željan Jurlin iz stranke Javno dobro oglasio se nakon što su Hrvatske ceste izjavile da je sve vezano uz prijevoz materijala iz tunela Kozjak - u skladu sa zakonom.

Evo što kaže Jurlin, njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Prijevoz iskopa – građevinskog otpada ili mineralne sirovine s gradilišta tvrtke CRBC neregistriranim kamionima LZ Projekt-a po javnom vatrogasnom putu ''zvanom šumski put'' od južnog izlaza iz tunela Kozjak do Cemexove kave Sv. Juraj - A sada PPI!

Hrvatske ceste izjavljuju da je sve ''po zakonu'' jer:

- je tvrtka L.Z. Projekt podizvođač kineskog CRBC-a koji je na javnom natječaju dobio ugovor za probijanje i izgradnju tunela – Tražimo informaciju

Je li L.Z. Projekt kao tvrtka bio prijavljen u ponudi CRBC-a na javnom natječaju na kojem su dobili ugovor za gradnju tunela Kozjak?

Presliku ugovora o podizvođačkim radovima između CRBC-a i L.Z. Projekta

- Jer je tvrtka CRBC ugovorila korištenje ''šumskog puta'' za transport iskopa s gradilišta tunela Kozjak do Cemex-ove kave s Hrvatskim šumama makar nigdje šume oko puta nema – Tražimo informaciju

Tražimo presliku ugovora između CRBC i Hrvatskih šuma o pravu na prijevoz teškim kamionima bez registracije (dakle i potrebnog osiguranja) po javnom putu kojim su vozili od gradilišta do kave uz dokaz da tim putem upravljaju upravo Hrvatske šume

Je li policija dala dozvolu L.Z. Projektu za vožnju neregistriranih kamiona izvan Cemex-ove kave, a ako nije tko je?

- Jer je na projektu izgradnje spojne ceste s tunelom Kozjak tvrtka L.Z. projekt je angažirana za radove iskopa i odvoza materijala na trajno odlagalište predviđeno natječajnom dokumentacijom, a to je upravo kamenolom društva CEMEX koji ovlašteno može preuzeti višak materijala iz iskopa koji nije mineralna sirovina.

Tražimo informaciju – dio iz natječajne dokumentacije gdje je razvidno da je upravo Cemex-ova kava već u natječaju predviđena za deponiranje ''viška'' materijala i posebno koje je vrste taj višak

Tražimo informaciju – DOKUMENT - tko je ustanovio i kada da iskopani materijal NIJE mineralna sirovina?

Tko kontrolira što L.Z. Projekt prevozi na svojim kamionima te tko je izdao ''popratnu dokumentaciju'' na utovaru za prijevoz koju svaki kamion uz svaku isporuku mora imati?

TRAŽIMO: Točan naziv ovlaštenog laboratorija koji je proveo fizikalno-kemijske i mineraloško-petrografske analize materijala iskopa za tunel Kozjak jer nije javno specificiran u dostupnim informacijama o projektu.

Javne informacije potvrđuju da je materijal analiziran i definiran kao neopasan građevinski otpad pogodan za odlaganje u Cemexovu kavu, ali ne navode izravno ime laboratorija koji je izdao to specifično izvješće. Ovakve analize obično provode specijalizirane institucije ili tvrtke ovlaštene od strane nadležnih ministarstava koje su sudjelovale u izradi Studije o utjecaju na okoliš, geološki i građevinski laboratoriji, a rezultati se prilažu u Elaboratu gospodarenja otpadom koji je sastavni dio službene projektne dokumentacije tunela Kozjak i Studije o utjecaju na okoliš za isto.

Koji laboratorij i kada je izvršio analizu ''iskopa'' iz tunela? Tražimo informaciju – NALAZ - materijala iz tunela Kozjak koji je izvršio ovlašteni laboratorij, temeljem prethodnog elaborata gospodarenja otpadom koji je sastavni dio projekta tunela Kozjak?

Ili kraće, tražimo potvrdu o deklasifikaciji - odnosno kategorizaciju s potvrdom da je iskop neopasan otpad i da ne predstavlja mineralnu sirovinu

Koliku naknadu po toni ili m3 plaća CRMC CEMEX-u za zbrinjavanje građevinskog otpada? Koliko je tog građevinskog otpada u 2025. zaprimljeno u CEMEX-ovoj kavi, a koliko je planiran prihvatni kapacitet za 2026.?

Sva pitanja su poslana na ove adrese:

Hrvatske ceste d.o.o. - info@hrvatske-ceste.hr - Ivana.Bassani@hrvatske-ceste.hr

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja - okolis.otpad@mzozt.hr

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije – Anamarija Matak - puo.otpad@mzozt.hr

DRŽAVNI INSPEKTORAT – pisarnica.dirh@dirh.hr

Hrvatske šume – Uprava šuma Podružnica Split - direkcija@hrsume.hr - split@hrsume.hr

Sve tražene informacije koje posjedujete, kao i izjavu o nepostojanju za one koje nemate molimo isključivo elektronskim putem na ovaj e-mail natrag.

Jer činjenica da su SVI koji su radili na projektu izgradnje tunela kroz Kozjak i potpisivali brojna rješenja i dokumente; šef HC-a Josip Škorić te ministri Paladino i Horvat, pod istragom su USKOK-a. Jedini koji tada još nisu bili pod istragom su glavni inspektor Andrija Mikulić i donedavni šef rudarskog sektora u Ministarstvu gospodarstva Dragan Krasić. Međutim, danas su i oni pod istragom zbog koruptivnih radnji.

Sukladno tome treba se ponovno zapitati zašto nismo dobili tražena rješenja na osnovu naše ranije podnesene prijave, posebno ako znamo da smo uz prijavu priložili brojne dokaze i svi uglavnom bili neoborivi.