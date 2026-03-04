Jurčić: "Izrael ne postoji bez SAD-a"

Ekonomis Ljubo Jurčić analizirao je rat na Bliskom istoku, koji je započeo izraelsko-američkim napadom na Iran, te njegove posljedice na geopolitičku situaciju u Europi i budućnost odnosa s Rusijom. Jurčić smatra da se Europa dugoročno ne može razvijati bez suradnje s Rusijom te ističe kako je cjelokupna odgovornost za poteze Izraela na Sjedinjenim Američkim Državama, piše N1 Hrvatska.

Suradnja s Rusijom

Komentirajući narativ da će nestašica energenata natjerati Europu na obnovu dijaloga s Rusijom, Jurčić je iznio stav koji odstupa od uvriježenog mišljenja. "Imam stav drugačiji od standardnog, mainstream narativa. Gledajući dugoročno, Europa se generalno ne može razvijati bez suradnje s Rusijom", rekao je.

Povukao je i povijesnu paralelu. "Onda se ljudi pitaju oko rata u Ukrajini, ali imali smo Adolfa Hitlera, do 1945. je rat bio puno krvaviji, a od 50. smo radili intenzivno s Njemačkom. Gledati ovu nesreću koja se dogodila u Ukrajini i otpisati Rusiju i zaratiti s njom..."

Iako je rat u Ukrajini opisao kao agresiju, naglasio je da se ne radi o Drugom svjetskom ratu. "To je agresija, ali to ipak nije Drugi svjetski rat.

Rusi imaju još dvije-tri grupe jačih oružja, to je kod njih specijalna vojna operacija jer nemaju regrutaciju kao u Drugom svjetskom ratu, kada je poginulo samo u Rusiji 25 milijuna, a u Njemačkoj osam milijuna ljudi. Ja sam za to da se rat završi, ne smije se raditi da se rat produžava. Nema lošeg mira, to je moj stav", pojasnio je.

Plin kao problem

Jurčić smatra da trenutačno nema opasnosti od nestašice nafte, ali da je situacija s plinom neizvjesnija. "Što se tiče pitanja kako će biti, nafte ima. Skladišta su relativno puna, rafinerije su pune, možda 1000 tankera plovi svijetom koji su puni, za sljedećih par mjeseci nafte će biti dovoljno. Ako se nakon toga nastavi rat i prekine se dostava, tada će biti nedostatak", kazao je.

Objasnio je da se 20 posto od 100 milijuna barela dnevne potrošnje, koliko prolazi kroz Hormuški tjesnac, može nadomjestiti. "Problem će biti s plinom. Japan je najveći potrošač ukapljenog plina, najveći dio kojeg dolazi iz arapskog svijeta. Ako to prestane dolaziti, pojavit će se nedostatak plina, porast će potražnja i cijena će skočiti."

Europa sve ovisnija o Americi

Jurčić je komentirao i reakcije europskih lidera, ističući dosljednost španjolskog premijera Pedra Sáncheza nasuprot ostalima. "Europa postaje sve ovisnija o Americi. De facto, ako dođu u sukob Europa i SAD, SAD-u ne treba vatreno oružje jer ima najjači instrument utjecaja na Europu: energetiku.

Keir Starmer, Emmanuel Macron i Friedrich Merz nemaju što pomoći u ratu s Iranom, ali žele se približiti SAD-u da ga ne naljute. S druge strane, španjolski premijer Pedro Sanchez drži se međunarodnog prava."

Za Sánchezov stav postoji više razloga. "Jedni su povijesni. Sanchez nije prihvatio ni podizanje izdvajanja za NATO, jer je očito bilo da je to bio poslovni potez Donalda Trumpa. On ima takvu poziciju, blizu je sjevernoj Africi, ima alternativne izvore energije, osjeća se i stabilno politički u svojoj državi."

Odgovornost je na Americi

Ekonomist je naglasio neraskidivu vezu između SAD-a i Izraela. "Izrael ne postoji bez SAD-a. Amerika i Izrael, Izrael i Amerika. Izrael ne bi mogao ratovati dva dana... Dobivaju službeno donacije, oko 30 milijardi dolara plus različite udruge i drugo financiranje iz SAD-a.

Dakle, čitava odgovornost je na Americi", rekao je. Zaključno, povezao je tu dinamiku i s politikom hrvatske Vlade. "Ako se zamjerite Izraelu, zamjerili ste se SAD-u, tamo spada i politika Vlade Republike Hrvatske", kazao je Jurčić.