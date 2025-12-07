Juniori OK Ribola Kaštela su juniorski prvaci Dalmacije

Juniori OK Ribola Kaštela su i ove godine osvojili titulu Prvaka Dalmacije bez izgubljenog seta i plasirali se na Juniorsko Prvenstvo Hrvatske. Na turniru Regije Jug održanom ove nedjelje 7. prosinca u Sportskom centru Višnjik u Zadru pobijedili su ekipe i Splita i Zadra s 3:0.

Kapetan juniorske momčadi OK Ribola Kaštela Marko Jureta: „Ponovno smo juniorski prvaci Dalmacije, zaslužena pobjeda u obje utakmice, koje smo odradili dovoljno da pobjedimo s 3:0. Čestitke ekipama Splita i Zadra na pruženom otporu. Za otprilike mjesec dana će ista ekipa sudjelovati na Državnom prvenstvu do kojeg imamo puno posla i nadamo se što boljem plasmanu uz veliki trud i rad”.

Juniorska momčad OK Ribola Kaštela pokazala se nadmoćna u oba susreta i zasluženo osvojila prvo mjesto.