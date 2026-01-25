Jugo i kiša otežavaju promet: Nesreća na autocesti, u prekidu više pomorskih linija

Prema jutarnjem izvješću Hrvatskog autokluba (HAK) u 7:01 sati, promet se u većem dijelu zemlje odvija u otežanim uvjetima. Kolnici su mokri i skliski, a zbog povremeno jakih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na cestama. Vozače dodatno mogu iznenaditi odroni, osobito na dionicama u gorju i uz obalu, dok se ponegdje bilježi i smanjena vidljivost zbog magle. Zbog niskih temperatura, osobito u unutrašnjosti, moguća je i poledica.

U priobalju puše jako jugo, a u Dalmaciji povremeno i s olujnim udarima, što uzrokuje poremećaje u pomorskom prometu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije.

U prekidu su brodske linije Preko (Ugljan) – Zadar te Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ. Ne prometuju ni trajektne linije Lopar – Valbiska, Vis – Split, Sumartin – Makarska, Ploče – Trpanj, Prapratno – Sobra te Dubrovnik – Koločep – Lopud – Suđurađ. Također, obustavljen je i promet na katamaranskim linijama Pula – Zadar – Pula te Split – Hvar – Vela Luka – Ubli. Putnicima se savjetuje da prije polaska provjere stanje linija i eventualne izmjene u plovidbenom redu.

Iz HAK-a vozačima savjetuju dodatni oprez: brzinu i način vožnje potrebno je prilagoditi stanju na cestama, održavati dovoljan sigurnosni razmak između vozila te ne kretati na put bez propisne zimske opreme.

Izvanredni prometni događaji

Na autocesti A6 Rijeka–Zagreb došlo je do prekida prometa između čvorova Delnice i Oštrovica u smjeru Rijeke zbog prometne nesreće. Obilazak je omogućen državnom cestom DC3, dok se u smjeru Zagreba promet odvija bez posebnih ograničenja.

Na autocesti A3 na 90. kilometru, između čvorova Popovača i Kutina, zabilježena je lešina na kolniku u smjeru Lipovca. Promet se na tom dijelu vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Vozačima se preporučuje da prije polaska na put prate aktualne informacije o stanju u prometu te budu spremni na moguće zastoje i izmjene u prometovanju.