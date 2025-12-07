Joško Jeličić: Bakljada je stoti put išla nauštrb Hajdukove igre i kase

Derbi Dinama i Hajduka u 16. kolu SuperSport HNL-a završio je 1:1. Bila je to nevjerojatna utakmica u kojoj je Dinamo gotovo 70 minuta dominirao, ali nije uspijevao povesti, dok su mu nakon intervencije VAR-a poništeni gol i jedanaesterac. Michele Šego je nakon toga u 68. minuti šokirao Maksimir te je Hajduk bio nadomak velikog slavlja, ali Arber Hoxha je u 12. minuti sudačke nadoknade postavio konačnih 1:1.

Dinamo je tako nakon ovog ludog derbija sačuvao prvo mjesto na ljestvici s bodom više od drugoplasiranog Hajduka. Što se tiče međusobnog omjera u derbijima, Dinamo sada ima pobjedu i remi, a Hajduk, jasno, poraz i remi. Događanja na derbiju prokomentirao je Joško Jeličić.

"Dinamo je dominirao sat vremena"

"Dinamo je dominirao sat vremena i po meni je to njihova najzrelija utakmica. Igrači su se jako dobro prilagodili na način na koji je izašao Garcia, koji je presjekao svoju ekipu na dva dijela. Sigur i Pajaziti bili su sami protiv tri vezna Dinama.

Igrači Dinama su bez problema kontrolirali i preko Hoxhe ugrožavali gol. Osim Almene, Hajduk nije postojao prema naprijed, jedini je nešto pokazao uz Silića. Nakon gola Hajduka, Dinamo je pao, ali je uslijedila bakljada koja je stoti put išla nauštrb Hajdukove igre i kase. No, tko sam ja da zbrajam te milijune eura? Ovo prvenstvo ne može osvojiti nitko, nego ga Dinamo može izgubiti", rekao je Jeličić, piše Index.