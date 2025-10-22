Još jedna nesreća na Dalmatini: "Vozi se jednim prometnim trakom"

Još jedna nesreća dogodila se u jutarnjim satima srijede na autocesti u Hrvatskoj.

Kako javlja Hrvatski autoklub došlo je do nesreće na A1. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h.

- Prometna nesreća na autocesti A1 na 67.+500 km između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km/h - izvijestio je HAK.

Podsjetimo, ranije smo objavili da je prekinut je promet zbog prometne nesreće na autocesti A3 Bregana-Lipovac na 50. km između čvorova Ivanić Grad i Rugvica u smjeru Bregane.