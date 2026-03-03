Jezivo otkriće u paketu iz BiH: Krzno bilo uredno prijavljeno, ali ispod se skrivala ‘bomba’

Carinski službenici i policajci na granicama i u zračnim lukama svakodnevno se susreću s prizorima koji izgledaju kao da su ispali iz kriminalističke serije. Od luksuznih predmeta skrivenih u najnevjerojatnijim pretincima do ilegalnih tvari i ostataka zaštićenih životinja, njihov posao često otkriva domišljatost, ali i drskost krijumčara. Jedan takav slučaj nedavno je zabilježen u Italiji, u Zračnoj luci Malpensa, gdje je paket pristigao iz Bosne i Hercegovine izazvao pravu malu uzbunu.

Na prvi pogled sadržaj pošiljke nije izgledao sporan: carinik je uočio uredno prijavljeno krzno smeđeg medvjeda. No pravo iznenađenje uslijedilo je kada je u dnu paketa pronađena i lubanja iste životinje, pažljivo omotana celofanom. Za razliku od krzna, lubanja nije bila prijavljena, niti je imala potrebnu CITES dokumentaciju za uvoz, što ju je automatski svrstalo u kategoriju ilegalnog trofeja, prenose talijanski mediji.

Talijanski mediji navode da se najvjerojatnije radi o lovačkom trofeju, ali bez odgovarajućih papira takav predmet ne može prijeći granicu. Nakon detaljne provjere, policija i carina izrekli su administrativnu kaznu uvozniku, a lubanja je zaplijenjena.

Ovakvi slučajevi, međutim, nisu rijetkost na milanskom aerodromu. Posebna CITES jedinica redovito sudjeluje u nadzorima upravo zbog toga što je ilegalna trgovina divljim vrstama i njihovim dijelovima sve raširenija. Ranije zapljene potvrđuju razmjere problema: 2021. godine oduzeto je krzno jaguara koje je trebalo biti poslano u Kinu, a nekoliko godina prije toga u prtljazi putnika pronađene su rijetke egzotične ptice.

Iako se krijumčari često nadaju da će proći „ispod radara“, ovakvi slučajevi pokazuju da granice i zračne luke ostaju prva linija obrane u borbi protiv ilegalne trgovine divljim životinjama.