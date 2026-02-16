Jezive scene u susjedstvu: Vučićevi pristalice razbili glavu studentu,

Građani Novog Sada izašli su u ponedjeljak na ulice. Prosvjed su organizirali studenti u znak protesta zbog dolaska predsjednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića na svečanu akademiju u Matici srpskoj.

Prosvjed je započeo mirno, ali se situacija tijekom dana zaoštrila. Građani su se okupljali na više lokacija u gradu, uz glasne povike i transparente protiv vlasti i vladajuće stranke. Posebno su izražavali nezadovoljstvo stanjem u društvu i, kako navode, bahatim ponašanjem političara.

Dolazak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića bio je najavljen, ali je u posljednji trenutak otkazan. Ta odluka dodatno je razljutila dio okupljenih, piše Nova.rs.

Tijekom prosvjeda došlo je i do napada na građane. Prema navodima s terena, pojedini prosvjednici bili su fizički napadnuti, a zabilježeni su i naguravanja te bacanje predmeta. Građani tvrde da su ih napali muškarci za koje sumnjaju da su povezani s vladajućima.

Policija je bila prisutna, no dio okupljenih smatra da nije pravovremeno reagirala. Unatoč incidentima, prosvjednici poručuju da neće odustati te da je izlazak na ulice jedini način da se njihov glas čuje.

Napetosti u Novom Sadu tako se nastavljaju, a građani najavljuju nove prosvjede i daljnji pritisak na vlast.

Jel za režim ovako izgleda kulturno-umetnički program?

Prava predstava je ispred SNP-a. pic.twitter.com/CmX5Rxny0o — Blokada PFNS ⚖️ (@BlokadaPFNS) February 16, 2026